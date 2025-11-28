Get
27.4 C
Jakarta
Minggu, November 30, 2025
Indonesia Harus Mandiri Ekonomi, Prabowo Beri Pesan Menohok ke Bankir

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Indonesia Harus Mandiri Ekonomi, Prabowo Beri Pesan Menohok ke Bankir
JABARPOS.ID, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pesan penting di hadapan para bankir dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025. Ia menegaskan komitmennya untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada negara lain.

Prabowo menekankan bahwa kemandirian ekonomi adalah kunci keselamatan dan kemajuan bangsa. "Kita tidak mau tergantung dengan negara manapun di dunia, kita tidak boleh tergantung," tegasnya di Gedung Grha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Indonesia Harus Mandiri Ekonomi, Prabowo Beri Pesan Menohok ke Bankir
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Untuk mencapai tujuan mulia ini, Prabowo menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Setiap rupiah yang diperoleh negara harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan pembangunan. "Niat pemerintahan yang saya pimpin menjalankan pemerintahan yang bersih, adil, dan bebas dari penyelewengan, serta korupsi. Ini tekad kita," ujarnya dengan mantap.

Namun, Prabowo menyadari bahwa komitmen ini tidak akan terwujud tanpa eksekusi yang baik dari seluruh pejabat negara. Ia menekankan pentingnya tindakan cepat dan nyata untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan. "Rakyat kita yang paling miskin, rakyat kita yang paling bawah tidak bisa menunggu, harus dapat segera aksi-aksi yang membela mereka," pungkasnya.

