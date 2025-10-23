Get
FORE Kopi Raup Untung Gede, Ini Rahasianya!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
FORE Kopi Raup Untung Gede, Ini Rahasianya!
Jabarpos.id – PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) sukses mencatatkan kinerja keuangan yang gemilang hingga September 2025. Laba bersih perusahaan kopi ini melesat 41,94% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 60,11 miliar.

Pendapatan FORE juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp 1,04 triliun atau naik 43,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut laporan keuangan perusahaan, penjualan minuman masih menjadi kontributor utama pendapatan, namun penjualan makanan menunjukkan pertumbuhan yang paling pesat, yakni sebesar 55,18%.

FORE Kopi Raup Untung Gede, Ini Rahasianya!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Setelah dikurangi berbagai beban operasional, FORE berhasil mencatatkan laba operasional sebesar Rp 65,25 miliar, naik 35,58% yoy. Hingga September 2025, FORE memiliki 291 gerai kopi dan satu gerai donat di Indonesia, serta dua gerai kopi di Singapura.

Total aset FORE mencapai Rp 1,05 triliun, meningkat 64,69% yoy. Kenaikan aset ini didorong oleh peningkatan kas dan bank yang mencapai Rp 329,39 miliar.

Sebagai informasi tambahan, FORE resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 14 April 2025 dengan harga perdana Rp 188 per saham. Melalui Initial Public Offering (IPO) tersebut, FORE berhasil mengumpulkan dana segar sebesar Rp 353,44 miliar.

