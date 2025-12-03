Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.7 C
Jakarta
Kamis, Desember 4, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Investasi Aman di Era Pro-Pertumbuhan Ekonomi? Ini Strategi Jitu dari BNI Emerald

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Investasi Aman di Era Pro-Pertumbuhan Ekonomi? Ini Strategi Jitu dari BNI Emerald
spot_img

Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) melalui BNI Emerald bekerja sama dengan CNBC Indonesia menggelar BNI Emerald Market Outlook bertajuk "Portfolio Strategy in the Pro-Growth Policy Era". Inisiatif ini menjadi wujud komitmen BNI Emerald dalam memberikan arahan investasi dan pengelolaan aset yang optimal bagi para nasabahnya.

Forum eksklusif BNI Emerald Market Outlook ini akan disiarkan di CNBC Indonesia TV pada Kamis, 4 Desember 2025, pukul 12.00 WIB. Para pakar akan berbagi pandangan strategis terkait investasi dan pengelolaan kekayaan di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Baca juga:  Rahasia Dibalik Penolakan KPR, Bukan Sekadar SLIK!
Investasi Aman di Era Pro-Pertumbuhan Ekonomi? Ini Strategi Jitu dari BNI Emerald
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sederet pembicara kompeten akan hadir, termasuk Managing Director Treasury Danantara Indonesia Ali Setiawan, SEVP Research BNI Sekuritas Erwan Teguh, dan Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy. Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, akan membuka acara dengan opening speech yang inspiratif.

Diskusi akan berfokus pada cara memaksimalkan peluang finansial, terutama di era kebijakan pro-pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai lebih unggul dibandingkan negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional pada semester pertama 2025 mencapai 5%, melampaui rata-rata negara anggota G20 yang berada di kisaran 2-3%.

Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang diharapkan berdampak positif pada perekonomian. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank Himbara, yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan kredit perbankan.

Baca juga:  BEI Bersiap Hadapi Era Baru, Pemerintah Godok Aturan Demutualisasi!

Data Bank Indonesia menunjukkan, kredit perbankan pada September 2025 mencapai Rp 8.051 triliun, meningkat dari Rp 7.966,1 triliun pada Agustus 2025. Pertumbuhan kredit juga meningkat menjadi 7,2% year-on-year (yoy) pada September 2025, dari sebelumnya 7% yoy.

Chief Economist BNI Leo Putera Rinaldy menekankan bahwa kebijakan fiskal ekspansif dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi. Pemerintah juga berencana melakukan realokasi anggaran yang tidak terpakai untuk mempercepat realisasi anggaran, yang diharapkan berdampak positif pada ekonomi.

Baca juga:  Angka Pengangguran Turun, Pertumbuhan Ekonomi Jabar Naik 4,93 Persen

Kementerian Keuangan juga menyiapkan kebijakan strategis lain, seperti redenominasi rupiah, perluasan objek barang kena cukai (BKC) baru, dan insentif fiskal bagi daerah yang berhasil menekan angka stunting.

Kebijakan-kebijakan ini akan memengaruhi iklim investasi, sehingga investor perlu menerapkan strategi yang matang dalam mengelola portofolio mereka. Peluang investasi yang menguntungkan selalu ada, bahkan di era regulasi yang mendukung pertumbuhan seperti saat ini.

Saksikan diskusi lengkapnya di BNI Emerald Market Outlook, hanya di CNBC Indonesia!

spot_img
Artikel Sebelumnya
Ekonomi RI Diprediksi Moncer, BNI Sekuritas Ungkap Sektor yang Bakal Jadi Primadona

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.7 ° C
26.2 °
24.9 °
94 %
0.9kmh
40 %
Kam
34 °
Jum
31 °
Sab
31 °
Ming
33 °
Sen
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  