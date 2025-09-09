Get
Jabar PosBerita

Investor Asing Kepincut Saham PACK, Ada Apa Gerangan?

Editor Jabar Pos : Rangga
Investor Asing Kepincut Saham PACK, Ada Apa Gerangan?
Jabarpos.id – Investor asal Singapura, Providentia Wealth Management Ltd, terpantau melakukan aksi borong saham PT Abadi Nusantara Hijau Investama (PACK) secara diam-diam. Aksi korporasi ini sontak menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar modal.

Providentia Wealth Management Ltd diketahui membeli sebanyak 230,5 juta lembar saham PACK atau setara dengan 14,43% kepemilikan. Transaksi pembelian dilakukan pada tanggal 4 September 2025 dengan harga Rp228 per saham, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp53 miliar.

Investor Asing Kepincut Saham PACK, Ada Apa Gerangan?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Transaksi ini dilakukan dengan tujuan investasi jangka panjang. Setelah transaksi, kepemilikan Providentia Wealth Management Ltd di PACK menjadi 14,43%," ungkap manajemen PACK dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/9/2025).

Sebelumnya, berdasarkan data per 31 Agustus 2025, komposisi pemegang saham PACK terdiri dari PT Eco Energi Perkasa (47,16%), Denny Winoto (14,43%), dan Kenny Ngadiman (8,81%).

Di sisi lain, PACK juga tengah merencanakan sejumlah aksi korporasi melalui anak usahanya. Di antaranya adalah akuisisi 30% saham PT Konutara Sejati senilai US$68,7 juta dan akuisisi 34,5% saham PT Karyatama Konawe Utara senilai US$100,08 juta.

Selain itu, PACK juga berencana melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) dengan menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Aksi korporasi ini semakin menambah daya tarik saham PACK di mata investor.

