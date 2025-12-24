Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.8 C
Jakarta
Rabu, Desember 24, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Terungkap Strategi BRI Amankan Transaksi Nataru

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Terungkap Strategi BRI Amankan Transaksi Nataru
spot_img

Menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menegaskan kesiapannya untuk melayani lonjakan kebutuhan transaksi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan yang dikutip jabarpos.id, potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 119 juta orang, atau sekitar 42,6% dari total populasi Indonesia. BRI berkomitmen penuh untuk memastikan kelancaran setiap transaksi nasabah di tengah mobilitas tinggi ini.

Untuk mengantisipasi aktivitas masif tersebut, BRI telah memperkuat ekosistem layanan keuangan terintegrasi. Jaringan Kantor BRI, e-channel, super aplikasi BRImo, hingga 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar luas menjadi tulang punggung layanan. AgenBRILink, khususnya, menjadi alternatif strategis yang mudah dijangkau nasabah di pelosok daerah, memungkinkan berbagai transaksi keuangan tanpa terikat jam operasional kantor bank.

Baca juga:  Bank Ogah Nurut? BI Bingung Bunga Kredit Kok Susah Turun
Terungkap Strategi BRI Amankan Transaksi Nataru
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Infrastruktur digital BRI juga diperkuat secara masif guna menjamin akses transaksi yang optimal selama Nataru. Layanan ini didukung oleh 19.657 jaringan ATM dan CRM, 284.670 mesin EDC merchant, serta QRIS BRI yang telah diadopsi oleh lebih dari 4,6 juta merchant di berbagai lokasi strategis.

Super aplikasi BRImo menjadi solusi komprehensif bagi nasabah untuk beragam kebutuhan transaksi. Mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, top-up e-wallet dan BRIZZI, hingga layanan investasi, semua dapat diakses melalui genggaman. BRImo juga memfasilitasi gaya hidup selama liburan, termasuk belanja harian dan pembelian tiket, dengan fitur QRIS yang memudahkan pembayaran digital, terutama di destinasi wisata dan pusat kuliner.

Baca juga:  Diskon 20% Tiket Whoosh untuk Meriahkan HUT Jabar ke-79

Guna memastikan nasabah selalu mendapatkan bantuan, BRI menyediakan Asisten Virtual "Sabrina" melalui WhatsApp di 0812 1214 017 yang siap melayani 24 jam. Sabrina dapat memberikan informasi produk, promo, lokasi Kantor BRI, ATM, AgenBRILink, hingga rekomendasi merchant terdekat. Selain itu, Contact BRI di 1500017 dan Pusat Bantuan BRImo juga tersedia 24 jam untuk layanan bebas pulsa dan pengaduan mandiri.

Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, menegaskan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat menjadi fokus utama dalam optimalisasi seluruh kanal layanan. "BRI memastikan seluruh channel transaksi tetap andal dan siap digunakan selama periode Natal dan Tahun Baru. Keandalan sistem teknologi informasi terus dijaga melalui pemantauan berkelanjutan, didukung kesiapan tim operasional. Nasabah diharapkan dapat bertransaksi secara aman dan nyaman sepanjang libur akhir tahun," ujar Hakim. Sebagai bagian dari komitmen ini, BRI juga mengoperasikan 159 Kantor BRI layanan operasional Nataru dan 67 Weekend Banking untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

Baca juga:  Garuda Indonesia Ungkap Prioritas Dana Segar, GMF dan Citilink Kebagian?

Dengan persiapan matang ini, BRI siap menjadi mitra keuangan terpercaya bagi jutaan masyarakat Indonesia yang merayakan Nataru, memastikan setiap momen liburan berjalan lancar tanpa hambatan transaksi.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Waskita Karya Ganti Nakhoda Ini Daftar Lengkapnya
Artikel Selanjutnya
Bank Kredivo Siapkan Tiga Jurus Jika OJK Berubah

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
29.8 ° C
30.1 °
28.8 °
64 %
2.6kmh
20 %
Rab
30 °
Kam
31 °
Jum
28 °
Sab
32 °
Ming
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  