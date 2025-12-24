Terungkap Strategi BRI Amankan Transaksi Nataru

Menyambut periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menegaskan kesiapannya untuk melayani lonjakan kebutuhan transaksi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan yang dikutip jabarpos.id, potensi pergerakan masyarakat diprediksi mencapai 119 juta orang, atau sekitar 42,6% dari total populasi Indonesia. BRI berkomitmen penuh untuk memastikan kelancaran setiap transaksi nasabah di tengah mobilitas tinggi ini.

Untuk mengantisipasi aktivitas masif tersebut, BRI telah memperkuat ekosistem layanan keuangan terintegrasi. Jaringan Kantor BRI, e-channel, super aplikasi BRImo, hingga 1,2 juta AgenBRILink yang tersebar luas menjadi tulang punggung layanan. AgenBRILink, khususnya, menjadi alternatif strategis yang mudah dijangkau nasabah di pelosok daerah, memungkinkan berbagai transaksi keuangan tanpa terikat jam operasional kantor bank.

Infrastruktur digital BRI juga diperkuat secara masif guna menjamin akses transaksi yang optimal selama Nataru. Layanan ini didukung oleh 19.657 jaringan ATM dan CRM, 284.670 mesin EDC merchant, serta QRIS BRI yang telah diadopsi oleh lebih dari 4,6 juta merchant di berbagai lokasi strategis.

Super aplikasi BRImo menjadi solusi komprehensif bagi nasabah untuk beragam kebutuhan transaksi. Mulai dari transfer dana, pembayaran tagihan, top-up e-wallet dan BRIZZI, hingga layanan investasi, semua dapat diakses melalui genggaman. BRImo juga memfasilitasi gaya hidup selama liburan, termasuk belanja harian dan pembelian tiket, dengan fitur QRIS yang memudahkan pembayaran digital, terutama di destinasi wisata dan pusat kuliner.

Guna memastikan nasabah selalu mendapatkan bantuan, BRI menyediakan Asisten Virtual "Sabrina" melalui WhatsApp di 0812 1214 017 yang siap melayani 24 jam. Sabrina dapat memberikan informasi produk, promo, lokasi Kantor BRI, ATM, AgenBRILink, hingga rekomendasi merchant terdekat. Selain itu, Contact BRI di 1500017 dan Pusat Bantuan BRImo juga tersedia 24 jam untuk layanan bebas pulsa dan pengaduan mandiri.

Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, menegaskan bahwa peningkatan mobilitas masyarakat menjadi fokus utama dalam optimalisasi seluruh kanal layanan. "BRI memastikan seluruh channel transaksi tetap andal dan siap digunakan selama periode Natal dan Tahun Baru. Keandalan sistem teknologi informasi terus dijaga melalui pemantauan berkelanjutan, didukung kesiapan tim operasional. Nasabah diharapkan dapat bertransaksi secara aman dan nyaman sepanjang libur akhir tahun," ujar Hakim. Sebagai bagian dari komitmen ini, BRI juga mengoperasikan 159 Kantor BRI layanan operasional Nataru dan 67 Weekend Banking untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat.

Dengan persiapan matang ini, BRI siap menjadi mitra keuangan terpercaya bagi jutaan masyarakat Indonesia yang merayakan Nataru, memastikan setiap momen liburan berjalan lancar tanpa hambatan transaksi.