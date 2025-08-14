Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.4 C
Jakarta
Kamis, Agustus 14, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kejutan! WIFI Dikabarkan Siap Rebut Link Net dari Genggaman Axiata?

Editor Jabar Pos : Rangga
Kejutan! WIFI Dikabarkan Siap Rebut Link Net dari Genggaman Axiata?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar mengejutkan datang dari dunia telekomunikasi. PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge, perusahaan yang tengah gencar mengembangkan jaringan internet murah, dikabarkan tengah membidik akuisisi saham Link Net, perusahaan penyedia layanan broadband terkemuka di Indonesia. Axiata Group, pemilik mayoritas saham Link Net, disebut-sebut tengah dalam tahap akhir penjualan asetnya ini.

Menurut laporan dari DealStreetAsia, Surge bersama dengan I Squared Capital, perusahaan investasi asal Amerika Serikat, menjadi kandidat kuat pembeli Link Net. UBS ditunjuk sebagai penasihat penjualan dalam aksi korporasi yang diperkirakan bernilai lebih dari US$ 1 miliar ini. Jika terealisasi, transaksi ini berpotensi menjadi salah satu kesepakatan infrastruktur digital terbesar di Asia Tenggara tahun ini.

Baca juga:  RI Berkilau: Sinyal Positif Ekonomi Buka Pintu Investasi Menggiurkan!
Kejutan! WIFI Dikabarkan Siap Rebut Link Net dari Genggaman Axiata?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sebelumnya, Grup Salim dan Sinar Mas juga sempat dikabarkan tertarik dengan Link Net, meskipun informasi ini belum dapat dikonfirmasi secara independen oleh jabarpos.id.

Sebagai informasi tambahan, XL Axiata sebelumnya telah mengakuisisi Link Net pada tahun 2022 dari Lippo Group dengan nilai US$500 juta. Axiata kini berupaya untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Link Net melalui Axiata Investments (Indonesia) dan XL Smart Telecom Sejahtera (XLSmart) sebagai bagian dari restrukturisasi portofolio regional.

Baca juga:  Rahasia Lo Kheng Hong Selamat dari Kerugian 85%!

Kinerja keuangan WIFI sendiri menunjukkan tren positif. Laba bersih perusahaan yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo ini melonjak 153,62% secara year on year (yoy) sepanjang tahun 2024, mencapai Rp227,77 miliar hingga akhir Juni 2025. Pendapatan perusahaan juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 66,17%, mencapai Rp513,46 miliar.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Telkom Raup Untung Triliunan Rupiah, Investor Gigit Jari?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
77 %
1.8kmh
74 %
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
31 °
Ming
32 °
Sen
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  