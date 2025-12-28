Peluang Emas Unit Link Menanti

Jakarta – Masa depan investasi unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) di Indonesia sangat bergantung pada penguatan dan perbaikan regulasi. Hal ini diungkapkan oleh Wawan Hendrayana, Vice President PT Infovesta Utama, dalam sebuah wawancara eksklusif. Menurut jabarpos.id, pernyataan tersebut menyoroti pentingnya kerangka hukum yang solid sebagai fondasi utama untuk mendorong pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan.

Di Infovesta Utama, evaluasi kinerja imbal hasil unit link dilakukan secara berkala, diiringi dengan pertimbangan cermat terhadap risiko investasi, khususnya volatilitas harian yang krusial memengaruhi performa. Pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara potensi keuntungan dan mitigasi risiko bagi para investor.

Menjelang tahun 2026, para investor mulai mencermati berbagai sentimen yang diperkirakan akan memengaruhi investasi unit link. Salah satu faktor utama yang menjadi sorotan adalah fundamental ekonomi Republik Indonesia, yang diharapkan akan menunjukkan perbaikan signifikan. Kondisi ekonomi yang stabil dan bertumbuh tentu akan menjadi angin segar bagi pasar investasi, termasuk produk unit link.

Lantas, seperti apa prospek cerah dan tantangan yang membayangi investasi unit link di tahun-tahun mendatang? Wawan Hendrayana mengupas tuntas isu ini dalam dialognya bersama Shinta Zahara di program Power Lunch CNBC Indonesia, yang tayang pada Selasa (23/12/2025). Diskusi tersebut memberikan gambaran komprehensif bagi para pelaku pasar dan calon investor untuk menggali potensi cuan dari instrumen investasi ini.