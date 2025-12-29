Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.7 C
Jakarta
Senin, Desember 29, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Cuan Awal Tahun 8 Emiten Ini Siap Tebar Dividen

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Cuan Awal Tahun 8 Emiten Ini Siap Tebar Dividen
spot_img

Jakarta – Sambut tahun baru dengan senyuman lebar! Para investor pasar modal di Indonesia akan dimanjakan dengan kabar gembira di awal tahun 2026. Menurut laporan jabarpos.id, setidaknya delapan emiten terkemuka telah mengumumkan rencana untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya pada bulan Januari mendatang. Ini menjadi sinyal positif bagi pasar dan kesempatan bagi investor untuk menikmati hasil keuntungan perusahaan.

Berikut adalah delapan emiten yang siap menggelontorkan dividen di awal tahun 2026:

Cuan Awal Tahun 8 Emiten Ini Siap Tebar Dividen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

1. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
Salah satu raksasa perbankan BUMN, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), menjadi pembuka daftar dengan rencana pembagian dividen interim sebesar Rp 100 per saham. Total alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp 9,3 triliun, mengingat jumlah saham beredar sebanyak 93,33 miliar lembar. Bagi investor yang ingin mendapatkan hak dividen ini, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi akan jatuh pada 5 Januari 2026, sementara di pasar tunai pada 7 Januari 2026.

2. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
Emiten tambang batu bara milik konglomerat Garibaldi Thohir, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), juga tak ketinggalan. Perusahaan ini akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai US$250 juta. Dengan asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS, dividen ini setara dengan Rp142 per saham, menawarkan dividend yield menarik sebesar 7,8% berdasarkan harga penutupan saham pada 17 Desember 2025. Cum date dividen ini telah ditetapkan pada 29 November 2025, dengan pembayaran dijadwalkan pada 15 Januari 2026. Pemegang saham yang berhak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026.

Baca juga:  Presiden Prabowo Mengatakan Bahwa Pengeluaran Terbesar Dalam Anggaran Negara Untuk Pendidikan

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
Raksasa perbankan lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), juga akan membagikan dividen interim tahun buku 2025. Direksi BRI, dengan persetujuan dewan komisaris, memutuskan untuk mendistribusikan Rp137 per saham. Pembayaran dividen interim ini akan dilaksanakan pada 15 Januari 2026. Adapun cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 29 Desember 2025, dan di pasar tunai pada 2 Januari 2026. Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak (recording date) adalah 2 Januari 2026.

4. PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR)
Emiten batu bara PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) akan menyalurkan dividen interim II untuk tahun buku 2025. Perusahaan akan membagikan US$20 juta kepada para pemegang sahamnya, yang akan didistribusikan atas 2.616.500.000 lembar saham. Besaran dividen dalam rupiah akan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada 16 Desember 2025. Jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah 2 Januari 2026, sementara di pasar tunai pada 6 Januari 2026. Pembayaran dividen direncanakan pada 15 Januari 2026.

Baca juga:  Kisah Pasutri Hedon Jakarta Akhirnya Dibekuk, Gelapkan Dana Bank Puluhan Miliar!

5. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI)
Emiten tambang PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp82.846.599.800. Keputusan ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Desember 2025. Dividen yang berasal dari laba tahun buku 2024 ini setara dengan Rp17 per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 22 Desember 2025, sedangkan di pasar tunai pada 24 Desember 2025. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 14 Januari 2026.

6. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)
Bank digital PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) juga turut membagikan dividen interim sebesar Rp27.741.056.889, atau setara dengan Rp1,54 per saham. Keputusan ini disetujui oleh Dewan Komisaris pada 10 Desember 2025. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 22 Desember 2025, dan di pasar tunai pada 24 Desember 2025. Pembayaran dividen interim kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada 9 Januari 2026.

Baca juga:  Nadiem Makarim Jadi Tersangka? Kejagung Ungkap Fakta Mengejutkan

7. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM)
Perusahaan logistik maritim, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) atau IPC Marine, mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp4,40 per lembar saham, dengan total Rp23,25 miliar. Cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 2 Januari 2026, dan di pasar tunai pada 6 Januari 2026. Pembayaran dividen dijadwalkan pada 15 Januari 2026.

8. PT Soho Global Health Tbk (SOHO)
Terakhir, PT Soho Global Health Tbk (SOHO) akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai Rp420.094.687.109. Dividen ini setara dengan Rp33,1 per saham bagi pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 8 Januari 2026. Jadwal cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi adalah 6 Januari 2026, sementara di pasar tunai pada 8 Januari 2026. Pembayaran dividen interim kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada 22 Januari 2026.

Dengan deretan emiten yang siap menggelontorkan dividen ini, Januari 2026 diproyeksikan menjadi bulan yang manis bagi para pemegang saham. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk berbagi keuntungan dengan investor, sekaligus menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di awal tahun.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Jabar Ini Resmi Tutup Nasabah Wajib Tahu

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
29.7 ° C
31.6 °
28.8 °
67 %
4.6kmh
100 %
Sen
30 °
Sel
33 °
Rab
30 °
Kam
31 °
Jum
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  