Cuan Awal Tahun 8 Emiten Ini Siap Tebar Dividen

Jakarta – Sambut tahun baru dengan senyuman lebar! Para investor pasar modal di Indonesia akan dimanjakan dengan kabar gembira di awal tahun 2026. Menurut laporan jabarpos.id, setidaknya delapan emiten terkemuka telah mengumumkan rencana untuk membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya pada bulan Januari mendatang. Ini menjadi sinyal positif bagi pasar dan kesempatan bagi investor untuk menikmati hasil keuntungan perusahaan.

Berikut adalah delapan emiten yang siap menggelontorkan dividen di awal tahun 2026:

1. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)

Salah satu raksasa perbankan BUMN, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), menjadi pembuka daftar dengan rencana pembagian dividen interim sebesar Rp 100 per saham. Total alokasi dana yang disiapkan mencapai Rp 9,3 triliun, mengingat jumlah saham beredar sebanyak 93,33 miliar lembar. Bagi investor yang ingin mendapatkan hak dividen ini, cum dividen di pasar reguler dan negosiasi akan jatuh pada 5 Januari 2026, sementara di pasar tunai pada 7 Januari 2026.

2. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)

Emiten tambang batu bara milik konglomerat Garibaldi Thohir, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), juga tak ketinggalan. Perusahaan ini akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai US$250 juta. Dengan asumsi kurs Rp16.700 per dolar AS, dividen ini setara dengan Rp142 per saham, menawarkan dividend yield menarik sebesar 7,8% berdasarkan harga penutupan saham pada 17 Desember 2025. Cum date dividen ini telah ditetapkan pada 29 November 2025, dengan pembayaran dijadwalkan pada 15 Januari 2026. Pemegang saham yang berhak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 2 Januari 2026.

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)

Raksasa perbankan lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), juga akan membagikan dividen interim tahun buku 2025. Direksi BRI, dengan persetujuan dewan komisaris, memutuskan untuk mendistribusikan Rp137 per saham. Pembayaran dividen interim ini akan dilaksanakan pada 15 Januari 2026. Adapun cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 29 Desember 2025, dan di pasar tunai pada 2 Januari 2026. Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak (recording date) adalah 2 Januari 2026.

4. PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR)

Emiten batu bara PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) akan menyalurkan dividen interim II untuk tahun buku 2025. Perusahaan akan membagikan US$20 juta kepada para pemegang sahamnya, yang akan didistribusikan atas 2.616.500.000 lembar saham. Besaran dividen dalam rupiah akan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada 16 Desember 2025. Jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi adalah 2 Januari 2026, sementara di pasar tunai pada 6 Januari 2026. Pembayaran dividen direncanakan pada 15 Januari 2026.

5. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI)

Emiten tambang PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp82.846.599.800. Keputusan ini telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Desember 2025. Dividen yang berasal dari laba tahun buku 2024 ini setara dengan Rp17 per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 22 Desember 2025, sedangkan di pasar tunai pada 24 Desember 2025. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 14 Januari 2026.

6. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR)

Bank digital PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR) juga turut membagikan dividen interim sebesar Rp27.741.056.889, atau setara dengan Rp1,54 per saham. Keputusan ini disetujui oleh Dewan Komisaris pada 10 Desember 2025. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 22 Desember 2025, dan di pasar tunai pada 24 Desember 2025. Pembayaran dividen interim kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada 9 Januari 2026.

7. PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM)

Perusahaan logistik maritim, PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) atau IPC Marine, mengumumkan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar Rp4,40 per lembar saham, dengan total Rp23,25 miliar. Cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 2 Januari 2026, dan di pasar tunai pada 6 Januari 2026. Pembayaran dividen dijadwalkan pada 15 Januari 2026.

8. PT Soho Global Health Tbk (SOHO)

Terakhir, PT Soho Global Health Tbk (SOHO) akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai Rp420.094.687.109. Dividen ini setara dengan Rp33,1 per saham bagi pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 8 Januari 2026. Jadwal cum dividen interim di pasar reguler dan negosiasi adalah 6 Januari 2026, sementara di pasar tunai pada 8 Januari 2026. Pembayaran dividen interim kepada para pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan pada 22 Januari 2026.

Dengan deretan emiten yang siap menggelontorkan dividen ini, Januari 2026 diproyeksikan menjadi bulan yang manis bagi para pemegang saham. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk berbagi keuntungan dengan investor, sekaligus menjadi sinyal positif bagi iklim investasi di awal tahun.