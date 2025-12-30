Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.3 C
Jakarta
Selasa, Desember 30, 2025
type here...
Jabar PosBerita

OJK Ungkap Rahasia Pasar Modal 2026

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
OJK Ungkap Rahasia Pasar Modal 2026
spot_img

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membeberkan proyeksi terkini mengenai dinamika pasar modal Indonesia menjelang tahun 2026. Dalam sebuah pernyataan yang diliput jabarpos.id, lembaga pengawas sektor keuangan ini melihat adanya spektrum peluang yang menjanjikan sekaligus tantangan signifikan yang perlu diantisipasi secara cermat oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menjelaskan bahwa secara global, volatilitas pasar masih akan menjadi faktor penentu utama. Ia menyoroti tiga pilar utama yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasar: perkembangan suku bunga global, fluktuasi harga komoditas, serta kondisi geopolitik yang terus bergejolak.

Baca juga:  Raja Muslim Ini Bikin Miliarder Dunia Minder, Kekayaannya Tak Masuk Akal!
OJK Ungkap Rahasia Pasar Modal 2026
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, di tengah bayang-bayang ketidakpastian global tersebut, Inarno menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dan terjaga. "Indonesia memiliki ruang yang memadai untuk melanjutkan penguatan kinerja pasar modal secara berkelanjutan," ujarnya saat berbicara di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (30/12).

Menyikapi hal ini, OJK tidak tinggal diam. Inarno memaparkan bahwa pihaknya bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) telah menetapkan berbagai prioritas pengembangan pasar modal untuk tahun mendatang. Kolaborasi erat juga akan dijalin dengan institusi terkait seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, menunjukkan pendekatan yang komprehensif dalam menata masa depan pasar modal.

Baca juga:  Reza, Pelajar MA yang Panjat Tiang Bendera Demi Selamatkan Upacara HUT RI

Selain itu, fokus OJK juga akan diarahkan pada peningkatan keamanan siber untuk melindungi integritas transaksi, penguatan integritas pasar dari praktik-praktik yang merugikan, serta pengembangan keuangan berkelanjutan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Penguatan kelembagaan pelaku usaha jasa keuangan juga menjadi agenda penting untuk memastikan stabilitas dan profesionalisme.

Baca juga:  Hakim dan Polisi Dibidik OJK, Ada Apa dengan Kripto?

"Berbagai program prioritas ini tentunya tidak dapat dicapai tanpa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di pasar modal Indonesia," imbuh Inarno, menekankan pentingnya sinergi. Ia menghimbau agar semua pihak, mulai dari regulator, pelaku industri, hingga investor, dapat terus menjaga kerja sama yang baik.

"Mari bersama-sama kita bangun pasar modal Indonesia yang inklusif, berkelanjutan, dan juga tangguh," pungkasnya, menutup sesi dengan optimisme akan masa depan pasar modal yang lebih cerah dan berdaya saing.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Masa Depan Bursa Efek Indonesia Terungkap

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
28.3 ° C
29 °
28.1 °
76 %
2.1kmh
40 %
Sel
28 °
Rab
29 °
Kam
31 °
Jum
30 °
Sab
24 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  