Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.5 C
Jakarta
Selasa, Desember 30, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Masa Depan Bursa Efek Indonesia Terungkap

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Masa Depan Bursa Efek Indonesia Terungkap
spot_img

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Menurut laporan jabarpos.id, langkah strategis ini kini sedang diformalkan melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang tengah digodok oleh pemerintah, dipandang sebagai upaya fundamental untuk memperkuat tata kelola pasar modal nasional.

Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo, menjelaskan bahwa landasan hukum demutualisasi telah tertuang jelas dalam UU P2SK. Saat ini, aturan turunan dalam bentuk PP masih dalam tahap penyusunan, di mana OJK turut aktif memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut.

Baca juga:  Kejutan! Raksasa Pembiayaan Lahir, Adira Telan Mandala
Masa Depan Bursa Efek Indonesia Terungkap
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Eddy menegaskan bahwa demutualisasi bukanlah kebijakan yang berkonotasi negatif. Sebaliknya, ia melihat langkah ini selaras dengan praktik terbaik di berbagai negara. Tujuannya adalah memperkuat tata kelola pasar, meminimalkan potensi konflik kepentingan, serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan bursa. "Ini adalah hal yang baik dan prosesnya sedang berjalan," ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta.

Baca juga:  Investor Raksasa Lirik Sektor Ini, Emas Termasuk?

Dari aspek pengawasan, Eddy Manindo memastikan tidak akan ada perubahan signifikan pada peran OJK pasca-demutualisasi. Pengawasan tetap menjadi elemen krusial untuk menjaga keamanan, keteraturan, dan integritas pasar modal dalam struktur bursa yang baru.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman, turut menggarisbawahi bahwa demutualisasi adalah amanah langsung dari UU P2SK. Dalam proses ini, posisi bursa lebih sebagai objek kebijakan, dengan keputusan utama berada di tangan pemegang saham, pengawas, OJK, dan Kementerian Keuangan.

Baca juga:  Superbank Kode Keras Soal IPO, Grab Jadi Kunci?

"Namun, sebagai bursa, kami berupaya membantu dengan menyiapkan kajian mengenai struktur optimal BEI pasca-demutualisasi," kata Iman. Ia menambahkan bahwa BEI belajar dari pengalaman bursa-bursa lain di dunia untuk merumuskan model terbaik. Iman berharap, melalui kajian tersebut, tata kelola bursa setelah demutualisasi tetap mampu menjaga independensi dan meminimalkan konflik kepentingan. Hasil kajian ini nantinya akan didiskusikan secara mendalam dengan OJK dan Kementerian Keuangan, sebagai bentuk dukungan BEI dalam proses transformasi struktur bursa yang penting ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kinerja Pasar Modal RI Bikin Melongo

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
29.5 ° C
30.7 °
28.4 °
70 %
0.5kmh
94 %
Sel
29 °
Rab
29 °
Kam
31 °
Jum
30 °
Sab
24 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  