Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.8 C
Jakarta
Jumat, Februari 6, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Danantara Gelontorkan Rp110 Triliun, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Danantara Gelontorkan Rp110 Triliun, Ada Apa?
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memulai pembangunan enam proyek hilirisasi strategis dengan nilai investasi mencapai Rp110 triliun. Chief Executive Officer Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa proyek-proyek ini tersebar di sektor energi, pertambangan, pertanian, dan peternakan.

Menurut Rosan, investasi besar ini diharapkan dapat membuka sekitar 3.000 lapangan pekerjaan baru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proyek ini juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk usaha kecil dan menengah (UKM) di sekitar lokasi proyek.

Baca juga:  Siswa di Jakarta Selatan Lapor Polisi Diduga Jadi Korban Bullying
Danantara Gelontorkan Rp110 Triliun, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Dengan enam proyek ini, investasi kami mencapai kurang lebih US$7 miliar atau sekitar Rp110 triliun," ujar Rosan di kantor Danantara Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ia menekankan bahwa hilirisasi bukan hanya soal investasi, tetapi juga menciptakan efek berganda seperti lapangan kerja dan pertumbuhan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Keenam proyek hilirisasi ini berlokasi di 13 daerah, termasuk satu proyek peternakan ayam yang tersebar di enam kota. Rosan menjelaskan bahwa proyek-proyek ini mencakup sektor mineral, energi, dan agroindustri, yang menjadi tulang punggung transformasi ekonomi nasional. Proyek ini menjadi fokus utama Presiden RI Prabowo Subianto karena dampaknya yang signifikan bagi ekonomi dan masyarakat.

Baca juga:  BRI Ungkap Rahasia Kenyamanan Nasabah Bertransaksi

JABARPOS.ID mencatat, kontribusi proyek hilirisasi terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2025, proyek hilirisasi menyumbang sekitar 30% dari total investasi yang masuk ke Indonesia, senilai Rp584,1 triliun, meningkat 43,3% secara tahunan.

"Hilirisasi akan meningkat secara signifikan. Sebelumnya, hilirisasi lebih terpusat di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi, terutama di sektor mineral. Kami berharap penyebarannya menjadi lebih merata di masa depan," jelas Rosan.

Baca juga:  Nilai Pasar Pratama Arhan Menurun, Tetap Berjuang di Luar Negeri

Berikut adalah daftar keenam proyek tersebut:

  1. [Daftar Proyek 1]
  2. [Daftar Proyek 2]
  3. [Daftar Proyek 3]
  4. [Daftar Proyek 4]
  5. [Daftar Proyek 5]
  6. [Daftar Proyek 6]
spot_img
Artikel Sebelumnya
Bukan Sekadar Naik Turun Harga, Ini Rahasia Pasar Modal RI Diburu Investor Raksasa

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.8 ° C
27.1 °
25.5 °
76 %
2.1kmh
40 %
Jum
28 °
Sab
31 °
Ming
30 °
Sen
27 °
Sel
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  