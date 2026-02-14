Investor Lirik Jurus Pemerintah Genjot Ekonomi, Ada Apa?

Jabarpos.id – Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia kembali bersemi. Salah satu faktor pendorongnya adalah upaya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam mereformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Reformasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis BUMN, yang pada gilirannya akan berdampak positif bagi emiten BUMN di pasar modal.

Menurut Investment Director Succor Asset Management, Dimas Yusuf, perbaikan BUMN dapat menjadi peluang menarik bagi investor untuk kembali berinvestasi di pasar modal Indonesia. Hal ini diungkapkan Dimas dalam dialog bersama CNBC Indonesia pada Rabu (11/02/2026).

Selain reformasi BUMN, Dimas juga menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal dan program unggulan pemerintah dalam memengaruhi prospek investasi di Indonesia. Investor, kata Dimas, akan mencermati secara seksama bagaimana arah kebijakan pemerintah dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di tanah air.

"Pengelolaan fiskal yang baik dan program unggulan yang tepat sasaran akan memberikan keyakinan kepada investor bahwa ekonomi Indonesia berada di jalur yang benar," ujar Dimas.

Lebih lanjut, Dimas menjelaskan bahwa stabilitas ekonomi makro dan kepastian hukum juga menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor dalam mengambil keputusan investasi. Pemerintah diharapkan dapat terus menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik lebih banyak investor ke Indonesia.