Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.7 C
Jakarta
Sabtu, Februari 21, 2026
type here...
Jabar PosBerita

OJK Ungkap Jurus Baru Lindungi Investor Ritel, Apa Itu?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
OJK Ungkap Jurus Baru Lindungi Investor Ritel, Apa Itu?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi investor di pasar modal. Salah satu langkahnya adalah dengan meningkatkan granularitas data investor menjadi 28 sub kategori dari sebelumnya hanya 9 kategori. Proses pemenuhan data ini telah mencapai 82%.

Pjs. Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa dari total 35.022 single investor identification (SID) yang perlu diklasifikasikan lebih rinci, sebagian besar telah berhasil dipetakan. Peningkatan granularitas ini diharapkan dapat memberikan kejelasan data bagi investor dan meningkatkan transparansi informasi di pasar modal.

Baca juga:  Jadwal Sholat Bandung dan Sekitarnya, Jumat 9 Agustus 2024: Imsak Pukul 04:32 WIB
OJK Ungkap Jurus Baru Lindungi Investor Ritel, Apa Itu?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain itu, OJK juga tengah menyiapkan kebijakan high shareholder concentration list. Kebijakan ini akan memberikan sinyal informasi kepada investor jika suatu saham memiliki tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi atau likuiditas yang terbatas.

"Ini merupakan gebrakan positif untuk meningkatkan kualitas transparansi pasar," ujar Friderica dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Baca juga:  Rupiah Tetap di Posisi yang Sama! Apa yang Terjadi?

Kebijakan ini terinspirasi dari praktik di beberapa negara lain dan dinilai menjadi terobosan baru dalam meningkatkan kualitas keterbukaan informasi di pasar modal Indonesia. Dengan adanya informasi mengenai konsentrasi kepemilikan saham dan likuiditas, investor ritel diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik saham yang diperdagangkan dan potensi risikonya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
OJK Bergerak Senyap, 32 Kasus Pasar Modal Dibidik! Influencer Terlibat?
Artikel Selanjutnya
Jangan Sampai Kehabisan Begini Cara Tukar Uang Baru Buat Lebaran

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
light rain
27.7 ° C
28.4 °
27.1 °
83 %
0kmh
40 %
Sab
29 °
Ming
34 °
Sen
33 °
Sel
30 °
Rab
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  