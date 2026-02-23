Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.5 C
Jakarta
Senin, Februari 23, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Influencer Pompom Saham Siap-Siap Gigit Jari, OJK Siapkan Jurus Pamungkas!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Influencer Pompom Saham Siap-Siap Gigit Jari, OJK Siapkan Jurus Pamungkas!
spot_img

JABARPOS.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin serius menertibkan para influencer yang kerap kali memberikan rekomendasi produk jasa keuangan melalui platform digital. Langkah tegas ini diambil untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian akibat promosi yang tidak bertanggung jawab.

Friderica Widyasari Dewi, Pjs. Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mematangkan aturan baru yang akan menjadi payung hukum bagi pengawasan aktivitas influencer di dunia maya. Regulasi ini bukan menyasar individu secara langsung, melainkan aktivitas di ruang digital yang berpotensi merugikan masyarakat.

Baca juga:  Warren Buffett Ogah Ikut Demam Emas, Ada Apa?
Influencer Pompom Saham Siap-Siap Gigit Jari, OJK Siapkan Jurus Pamungkas!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

OJK menyoroti praktik influencer yang mempromosikan produk keuangan tanpa transparansi, misalnya dengan mengaku sebagai pengguna biasa padahal menerima komisi dari pihak yang dipromosikan. Selain itu, aksi "pompom" saham atau promosi berlebihan terhadap produk tertentu yang dapat memengaruhi keputusan investasi publik juga menjadi perhatian serius. jabarpos.id mencatat, praktik semacam ini kerap kali menjebak investor ritel yang kurang berpengalaman.

Baca juga:  Dunia di Ujung Tanduk? Orang Kaya Ramai Borong Ini!

Selama ini, pengaturan yang tegas sudah berlaku di sektor pasar modal melalui ketentuan perundang-undangan yang ada. Namun, di luar pasar modal, khususnya dalam aktivitas promosi produk jasa keuangan di ranah digital, dibutuhkan aturan yang lebih spesifik. Karena itu, OJK telah menerbitkan peraturan baru yang secara khusus mengatur aktivitas tersebut.

Regulasi ini memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk memberikan rekomendasi yang menyesatkan. Sanksi yang diberikan pun tidak main-main, bisa dibilang cukup berat untuk memberikan efek jera.

Baca juga:  Cashlez Terpuruk Rugi Dua Kali Lipat, Ada Apa?

Dengan adanya aturan baru ini, diharapkan aktivitas influencer di bidang keuangan dapat lebih terkontrol dan transparan. Masyarakat pun diharapkan lebih berhati-hati dan kritis dalam menerima informasi investasi dari siapapun, termasuk dari para influencer.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Mandiri Gebrak Awal Tahun, Kredit Langsung Terbang Tinggi!
Artikel Selanjutnya
Toto Jadi Primadona Investor? Ada Apa Gerangan

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.5 ° C
26.7 °
25.5 °
85 %
0.5kmh
40 %
Sen
28 °
Sel
35 °
Rab
32 °
Kam
29 °
Jum
28 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  