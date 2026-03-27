Bankir Siaga Satu! Jurus Ampuh Hadapi Perang Dunia Ekonomi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
jabarpos.id, Jakarta – Industri perbankan nasional mengambil langkah sigap dengan memperketat aturan kehati-hatian di tengah gejolak geopolitik global. Eskalasi konflik Iran-Israel yang melibatkan Amerika Serikat memicu kekhawatiran akan stabilitas harga komoditas, terutama minyak mentah.

Ketua Umum Perbanas, Hery Gunardi, menegaskan bahwa fundamental perbankan domestik tetap solid meski volatilitas eksternal meningkat. Pertumbuhan kredit terjaga, likuiditas memadai, dan permodalan kuat menjadi benteng pertahanan.

Baca juga:  PTBA Beri Sinyal Dividen, Investor Jangan Panik Dulu!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami melihat risiko global meningkat, terutama melalui transmisi kenaikan harga energi dan volatilitas pasar keuangan," ujar Hery, seperti dikutip jabarpos.id, Jumat (27/3/2026). "Dalam konteks ini, perbankan akan semakin memperkuat prinsip kehati-hatian melalui penguatan manajemen risiko dan kualitas aset."

Perbanas mencatat sejumlah langkah mitigasi yang telah dan terus diperkuat oleh industri perbankan. Stress test sektoral dilakukan pada sektor-sektor sensitif terhadap kenaikan biaya energi seperti transportasi, logistik, dan manufaktur. Penguatan early warning system juga menjadi prioritas untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit.

Baca juga:  IHSG Terbang Tinggi, Saatnya Borong Saham Ini?

Selain itu, perbankan meningkatkan disiplin penyaluran kredit melalui pendekatan risk-based pricing, menjaga kecukupan likuiditas melalui optimalisasi rasio LCR dan NFSR, serta mengelola eksposur nilai tukar secara lebih konservatif melalui strategi lindung nilai dan pengendalian posisi devisa neto.

"Langkah-langkah ini penting untuk memastikan fungsi intermediasi tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek stabilitas, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi," tambahnya, seperti dilansir jabarpos.id.

Baca juga:  Manggis, Juara Rasa di Asia Tenggara: Bukan Durian!

Dengan bauran kebijakan tersebut, industri perbankan diharapkan tetap tangguh dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi domestik, meskipun tekanan eksternal berpotensi meningkat dalam jangka pendek hingga menengah.

Artikel Sebelumnya
Bank Mega Syariah Bukukan Lonjakan DPK Korporasi, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait