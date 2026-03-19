Jabar PosBerita

Malaysia Geger! Cicilan Mobil Bakal Lebih Murah?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Kabar baik bagi para pemilik kendaraan bermotor di Malaysia! Industri perbankan Negeri Jiran itu tengah bersiap melakukan perubahan besar dalam sistem perhitungan bunga kredit mobil atau hire-purchase. Sebuah "diskon niat baik" akan diberikan kepada nasabah yang melunasi pinjaman lebih awal, sebelum aturan baru berlaku sepenuhnya.

Asosiasi Bank di Malaysia (ABM) bersama dengan asosiasi lainnya, mengumumkan inisiatif diskon ini akan dimulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Sewa Beli (Amandemen) 2026 yang melarang penggunaan metode bunga "Rule of 78" yang selama ini dianggap kontroversial.

Baca juga:  Harga Emas Tembus Rekor, Antam Siap Tambah Produksi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Metode "Rule of 78" membebankan biaya bunga di muka secara besar, sehingga nasabah yang melunasi cicilan lebih awal seringkali tidak merasakan penghematan yang signifikan. Namun, dengan undang-undang baru, bank wajib beralih ke metode saldo menurun, mirip dengan sistem KPR, di mana bunga hanya dikenakan pada sisa pokok pinjaman.

Meski undang-undang ini berlaku untuk kontrak baru, nasabah yang sudah terikat perjanjian sebelum implementasi HPAA akan mendapatkan "diskon niat baik" jika memilih melunasi lebih awal. Besaran diskon akan bervariasi tergantung kontrak awal masing-masing nasabah dan akan dihitung secara cermat oleh bank.

Baca juga:  Jabatan Hanya 5 Tahun, Mantan Anggota DPR Kantongi Pensiun Seumur Hidup?

Kriteria penerima diskon meliputi individu, usaha mikro, dan kecil dengan perjanjian sewa beli suku bunga tetap yang menerapkan "Rule of 78". Syaratnya, perjanjian harus ditandatangani sebelum 1 Juni 2026 atau selama masa transisi hingga 31 Maret 2027, dan akun nasabah harus dalam kondisi baik tanpa tunggakan lebih dari 90 hari.

Menjelang Juni 2026, nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sewa beli disarankan untuk menanyakan kepada bank apakah mereka sudah menawarkan metode saldo menurun. Nasabah juga diminta membandingkan opsi pembiayaan di berbagai bank menggunakan suku bunga efektif.

Artikel Sebelumnya
Mastercard Gebrak Pasar, Akuisisi BVNK Puluhan Triliun Rupiah!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait