Mastercard Gebrak Pasar, Akuisisi BVNK Puluhan Triliun Rupiah!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Raksasa sistem pembayaran, Mastercard, membuat gebrakan besar dengan mengakuisisi perusahaan infrastruktur stablecoin, BVNK, senilai fantastis US$ 1,8 miliar atau setara dengan Rp 30,52 triliun. Langkah ini menandai ambisi besar Mastercard untuk merajai masa depan sistem pembayaran digital.

Kesepakatan yang diumumkan pada Selasa (17/03/2026) ini, menurut jabarpos.id, mencakup pembayaran kontinjensi sebesar US$ 300 juta (Rp 5,08 triliun). Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas dukungan Mastercard terhadap aset digital dan menjembatani kesenjangan antara pembayaran fiat dan sistem berbasis blockchain.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Langkah strategis ini dilakukan seiring dengan melonjaknya popularitas stablecoin. Boston Consulting Group memprediksi volume pembayaran stablecoin akan mencapai US$ 350 miliar (Rp 5.936 triliun) pada tahun 2025. Mastercard melihat peluang besar bagi institusi keuangan dan fintech untuk menawarkan layanan berbasis stablecoin seiring dengan kejelasan regulasi di berbagai negara.

Baca juga:  Asuransi Makin Aman? LPS Siapkan Kejutan Ini Setelah 2027!

Mastercard meyakini infrastruktur BVNK akan memperkuat jaringan pembayaran globalnya, membuka peluang baru dalam remitansi lintas batas, pembayaran bisnis-ke-bisnis (B2B), dan transaksi peer-to-peer (P2P). Perusahaan juga mengincar aplikasi jangka panjang di pasar modal dan manajemen kas, di mana programabilitas dan kecepatan transaksi dapat meningkatkan efisiensi.

Integrasi jalur pembayaran berbasis blockchain dengan sistem fiat yang ada menjadi kunci keberhasilan. Mastercard menekankan pentingnya standar kepatuhan, keamanan, dan keandalan dalam mewujudkan interoperabilitas yang tepercaya dan berskala besar.

Baca juga:  Rumah Impian Jadi Nyata BNI Kucurkan Dana Triliunan Rupiah

"Kami memperkirakan sebagian besar institusi keuangan dan fintech akan menyediakan layanan mata uang digital, baik dengan stablecoin maupun simpanan ter-tokenisasi," ujar Chief Product Officer Mastercard, Jorn Lambert, seperti dikutip jabarpos.id.

Lambert menambahkan bahwa penambahan jalur onchain akan meningkatkan kecepatan dan programabilitas transaksi. Langkah ini menunjukkan keseriusan Mastercard dalam mengintegrasikan teknologi terdesentralisasi ke dalam sistem keuangan arus utama.

BVNK, yang didirikan pada tahun 2021, menyediakan infrastruktur bagi bisnis untuk mengirim dan menerima pembayaran di berbagai jaringan blockchain di lebih dari 130 negara. CEO BVNK, Jesse Hemson-Struthers, optimis bahwa kolaborasi ini akan menciptakan standar baru dalam industri keuangan global.

Baca juga:  Anak Kartini Pilih Hidup Susah, Ini Alasannya Bikin Kagum!

Transaksi ini mengikuti proses akuisisi yang kompetitif, di mana bursa kripto raksasa Coinbase sempat terlibat. Sebelum pembicaraan berakhir, Coinbase dikabarkan mempertimbangkan kesepakatan senilai US$ 2 miliar (Rp 33,92 triliun) untuk BVNK.

Akuisisi BVNK oleh Mastercard mempertegas tren investasi besar-besaran di infrastruktur stablecoin. Sebelumnya, Stripe mengakuisisi Bridge senilai US$ 1,1 miliar (Rp 18,65 triliun) pada tahun 2024. Mastercard sendiri telah meluncurkan program mitra kripto dengan lebih dari 85 perusahaan aset digital.

Proses akuisisi BVNK masih menunggu persetujuan regulator. Mastercard berharap transaksi ini dapat diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dosen Matematika Jadi Miliarder? Rahasianya Bikin Geleng-Geleng Kepala!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait