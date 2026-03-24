Bank BUMN Umumkan Jadwal Operasional Pasca Libur Lebaran, Catat!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Usai menikmati libur panjang Lebaran 2026, masyarakat perlu mengetahui jadwal operasional terbaru dari bank-bank BUMN. Penyesuaian jadwal ini penting agar transaksi dan aktivitas perbankan dapat berjalan lancar.

Penyesuaian operasional bank ini mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026. SKB tersebut menetapkan libur nasional Nyepi pada 19 Maret 2026, Idul Fitri pada 21-22 Maret 2026, serta cuti bersama Nyepi (18 Maret 2026) dan Idul Fitri (20, 23, 24 Maret 2026).

Baca juga:  Menteri Mengatakan Apple kehilangan Investasi di Indonesia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut adalah rincian jadwal operasional beberapa bank BUMN setelah libur Lebaran:

  • Bank Mandiri: Telah melakukan penyesuaian operasional selama libur Lebaran dengan jam layanan pukul 08:00-15:00. Transaksi tetap dapat dilakukan melalui ATM, CRM, Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant. Operasional normal kembali setelah periode libur.

  • BRI: Beberapa kantor cabang telah beroperasi terbatas pada 18 dan 20 Maret 2026. Operasional normal dimulai 23-24 Maret 2026 pukul 08:00-15:00 WIB. Layanan digital BRImo, jaringan ATM, merchant, dan Agen BRILink tetap tersedia. Layanan informasi dan bantuan 24 jam dapat diakses melalui Sabrina (WhatsApp 0812 1214 017) atau Contact BRI (1500017).

  • BNI: Menerapkan operasional terbatas di sejumlah kantor cabang pada 20 dan 23 Maret 2026. Layanan operasional normal kembali setelahnya. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan digital wondr by BNI, BNIdirect, ATM, dan layanan perbankan elektronik lainnya.

  • BSI: Menyediakan layanan operasional terbatas di 162 kantor cabang selama libur Lebaran. Daftar outlet dapat diakses di website resmi bank. Layanan digital BYOND, BSI Call 14040, ATM, CRM, dan BSI Agen tetap optimal.

  • BTN: Menggelar layanan operasional terbatas pada titik, tanggal, dan jam operasional tertentu selama libur Nyepi dan Idul Fitri. Layanan digital BTN di aplikasi balé by BTN tetap dapat digunakan.

Baca juga:  TBS Energi Utama Genjot EBT, Sampah Jadi Sumber Cuan Baru

Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan layanan digital yang disediakan masing-masing bank untuk kemudahan transaksi selama periode penyesuaian operasional.

Artikel Sebelumnya
Medela Potentia Bidik Pasar Vaksin Hewan Peliharaan, Langkah Ekspansi 2026?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
