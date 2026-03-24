Usia Kepala Lima, Dompet Harus Gendut? Ini Kata Perencana Keuangan!

Usia Kepala Lima, Dompet Harus Gendut? Ini Kata Perencana Keuangan!
Jabarpos.id – Merencanakan masa pensiun yang nyaman tanpa dihantui masalah keuangan adalah impian setiap orang. Namun, berapa sebenarnya jumlah tabungan ideal yang harus dimiliki saat usia menginjak 50 tahun?

Menurut Fidelity, penyedia layanan pensiun terkemuka, idealnya seseorang telah memiliki tabungan setara enam kali pendapatan tahunannya saat mencapai usia 50 tahun, terutama jika berencana pensiun di usia 67 tahun. Jika pendapatan tahunan Anda Rp100 juta, maka tabungan idealnya adalah Rp600 juta.

Baca juga:  Skandal Asabri Terungkap 10 MI Terlibat Penggorengan Saham?
Usia Kepala Lima, Dompet Harus Gendut? Ini Kata Perencana Keuangan!
Namun, Nathan Sebesta, seorang perencana keuangan bersertifikat dari Access Wealth Strategies, menekankan bahwa angka tersebut bukanlah patokan baku. Jumlah tabungan ideal sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kapan Anda ingin pensiun, perkiraan pengeluaran saat pensiun, dan lokasi tempat tinggal.

Lantas, bagaimana jika tabungan masih jauh dari target ideal? Sebesta menyarankan untuk menurunkan ekspektasi pendapatan saat pensiun. Fokuskan sisa waktu yang ada untuk melunasi utang, memangkas pengeluaran, dan mempertimbangkan pindah ke daerah dengan biaya hidup lebih rendah.

Baca juga:  Triple Berkah Bersama Kuasai Hampir Separuh Saham MEJA, Ada Apa?

Pilihan terakhir, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk tetap bekerja setelah memasuki usia pensiun. "Tidak ada yang ingin terus bekerja saat pensiun," ujar Sebesta. "Namun, bagi mereka yang terlambat memulai dan sulit mengejar ketertinggalan, ini bisa menjadi satu-satunya solusi realistis."

Artikel Sebelumnya
Bank BUMN Umumkan Jadwal Operasional Pasca Libur Lebaran, Catat!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait