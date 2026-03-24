Usia Kepala Lima, Dompet Harus Gendut? Ini Kata Perencana Keuangan!

Jabarpos.id – Merencanakan masa pensiun yang nyaman tanpa dihantui masalah keuangan adalah impian setiap orang. Namun, berapa sebenarnya jumlah tabungan ideal yang harus dimiliki saat usia menginjak 50 tahun?

Menurut Fidelity, penyedia layanan pensiun terkemuka, idealnya seseorang telah memiliki tabungan setara enam kali pendapatan tahunannya saat mencapai usia 50 tahun, terutama jika berencana pensiun di usia 67 tahun. Jika pendapatan tahunan Anda Rp100 juta, maka tabungan idealnya adalah Rp600 juta.

Namun, Nathan Sebesta, seorang perencana keuangan bersertifikat dari Access Wealth Strategies, menekankan bahwa angka tersebut bukanlah patokan baku. Jumlah tabungan ideal sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kapan Anda ingin pensiun, perkiraan pengeluaran saat pensiun, dan lokasi tempat tinggal.

Lantas, bagaimana jika tabungan masih jauh dari target ideal? Sebesta menyarankan untuk menurunkan ekspektasi pendapatan saat pensiun. Fokuskan sisa waktu yang ada untuk melunasi utang, memangkas pengeluaran, dan mempertimbangkan pindah ke daerah dengan biaya hidup lebih rendah.

Pilihan terakhir, Anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk tetap bekerja setelah memasuki usia pensiun. "Tidak ada yang ingin terus bekerja saat pensiun," ujar Sebesta. "Namun, bagi mereka yang terlambat memulai dan sulit mengejar ketertinggalan, ini bisa menjadi satu-satunya solusi realistis."