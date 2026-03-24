Saldo Menggiurkan! Intip Syarat Jadi Sultan di BRI, Mandiri, dan BNI

Jabarpos.id – Bank-bank di Indonesia menawarkan berbagai produk tabungan untuk semua kalangan. Namun, ada satu layanan eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi nasabah dengan saldo tertentu: layanan prioritas. Layanan ini memberikan berbagai keuntungan istimewa bagi para nasabah kelas atas.

Menjadi nasabah prioritas berarti mendapatkan pelayanan khusus yang tidak bisa dinikmati nasabah biasa. Bayangkan, Anda bisa menikmati layanan tanpa antre, dilayani dengan perhatian khusus, dan menikmati fasilitas mewah seperti ruang pelayanan khusus dengan makanan dan minuman ringan. Bahkan, pengajuan kredit pun jadi lebih mudah dengan penawaran suku bunga yang lebih menarik. Lantas, berapa saldo minimum yang harus dimiliki untuk menjadi nasabah prioritas di BRI, Mandiri, dan BNI?

Untuk menjadi nasabah BNI Emerald, Anda setidaknya harus memiliki dana minimal Rp 1 miliar. Jika ingin lebih eksklusif lagi, BNI Private mensyaratkan saldo minimum Rp 15 miliar.

BRI, sebagai bank BUMN yang fokus pada UMKM, memiliki Sentra Layanan Prioritas (SLP) khusus bagi nasabah prioritasnya. Melansir dari situs resminya, untuk menjadi nasabah prioritas BRI, Anda perlu memiliki saldo tabungan minimal Rp 1 miliar. Nasabah BRI Prioritas akan mendapatkan BRI Prioritas Debit Card yang menyediakan berbagai layanan perbankan, mulai dari perencanaan keuangan dan investasi hingga dana pensiun. Kartu ini juga menawarkan batas transaksi yang lebih tinggi, layanan one stop banking, keistimewaan eksklusif dari Premium Debit Mastercard, dan layanan konsultasi.

Sementara itu, Mandiri Prioritas mengharuskan nasabahnya memiliki saldo minimal Rp1 miliar hingga Rp20 miliar. Selain itu, nasabah juga harus memiliki total penempatan dana minimal Rp 1 miliar atau ekuivalen, baik pada Tabungan, Giro, Deposito, dan/atau pada produk Investasi yang tersedia serta ditawarkan di Bank Mandiri. Tentunya, nasabah juga harus memiliki rekening perorangan Tabungan atau Giro Rupiah.