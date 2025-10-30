Dompet Digital Makin Sakti: QRIS Indonesia Siap Gemparkan Korea Selatan!

Jabarpos.id – Kabar gembira bagi para pelancong dan pelaku bisnis! Bank Indonesia (BI) mengumumkan langkah revolusioner dalam dunia pembayaran digital. Transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) lintas negara, khususnya dengan Korea Selatan (Korsel), akan segera menjadi kenyataan. Uji coba atau sandboxing QRIS dengan Negeri Ginseng itu bahkan sudah dimulai hari ini, Kamis (30/10/2025).

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperluas jangkauan QRIS ke berbagai negara. "Hari ini, mulai kita akan sanggupkan dengan Korea Selatan. Dan terus kita perluas dengan India, Saudi Arabia, hingga negara-negara lain-lain," ujar Perry saat membuka Festival Ekonomi Digital Indonesia (FEKDI) dan IFSE 2025 di Jakarta.

Setelah masa uji coba ini, BI menargetkan konektivitas penuh antara QRIS Indonesia dan Korea Selatan dapat terwujud pada tahun depan. "Hari ini kita launching dengan Korea Selatan, uji coba, sandboxing. Insya Allah tahun depan mulai nyambung," tegas Perry.

Saat ini, QRIS telah terintegrasi dengan sistem transaksi di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Jepang, Singapura, dan China. Ekspansi ke India dan Arab Saudi juga menjadi fokus utama BI ke depannya. Perry menambahkan bahwa QRIS telah dimanfaatkan oleh 57 juta pengguna di Indonesia, dengan 40 juta di antaranya adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya QRIS dalam mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi digital di tanah air.