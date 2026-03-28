Modal Receh Untung Gede! Anggota TNI Ini Buktikan Mimpi Jadi Miliarder Itu Nyata

Jabarpos.id – Kisah seorang anggota TNI yang mendadak kaya raya ini memang bikin geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, hanya dengan modal Rp5.000, ia berhasil membawa pulang hadiah senilai miliaran rupiah! Kejadian langka ini terjadi pada tahun 1991 dan mengubah hidup sang prajurit dalam semalam.

Kala itu, 7 Mei 1991, Kapten Marinir Suseno mendapat panggilan istimewa dari Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Sudomo. Bukan karena prestasi gemilang di medan perang, melainkan untuk menerima hadiah uang tunai yang jumlahnya fantastis.

Usut punya usut, hadiah tersebut merupakan hasil undian Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) yang ia ikuti. Bayangkan, hanya dengan membeli kupon seharga Rp5.000, keberuntungan berpihak padanya.

Menurut laporan surat kabar Suara Pembaruan edisi 8 Mei 1991, Suseno berhasil memenangkan hadiah sebesar Rp1 miliar dari SDSB periode ke-14. Sebuah angka yang sangat fantastis pada masa itu, dan seketika mengubah statusnya menjadi seorang miliarder.

Jika dikonversikan ke nilai Rupiah saat ini, Rp1 miliar pada tahun 1990 setara dengan Rp50 miliar! Pada masa itu, harga rumah mewah di kawasan Pondok Indah saja hanya sekitar Rp80 juta per unit. Artinya, Suseno bisa membeli belasan rumah mewah dengan uang hadiahnya.

SDSB sendiri merupakan program undian resmi yang dijalankan oleh Kementerian Sosial di era pemerintahan Soeharto. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian dialokasikan untuk pembangunan. Sebagai imbalannya, masyarakat berkesempatan memenangkan hadiah dengan nilai tertinggi mencapai Rp1 miliar.

Namun, SDSB juga menuai kontroversi karena dianggap mirip dengan perjudian. Banyak pihak yang menentang program ini hingga akhirnya dihentikan pada tahun 1993. Meskipun demikian, kisah Kapten Marinir Suseno tetap menjadi bukti bahwa keberuntungan bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja.