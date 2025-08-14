Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.4 C
Jakarta
Kamis, Agustus 14, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Telkom Raup Untung Triliunan Rupiah, Investor Gigit Jari?

Editor Jabar Pos : Rangga
Telkom Raup Untung Triliunan Rupiah, Investor Gigit Jari?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), perusahaan telekomunikasi BUMN, mencatatkan kinerja keuangan yang menarik perhatian di semester pertama 2025. Meskipun mengalami sedikit penurunan, potensi dividen perusahaan tetap menjadi daya tarik utama bagi para investor.

Laporan keuangan TLKM menunjukkan laba bersih sebesar Rp10,97 triliun pada semester I/2025. Angka ini memang lebih rendah 6,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp11,76 triliun. Penurunan ini memicu pertanyaan tentang prospek perusahaan ke depan.

Baca juga:  Pemerintah Akan Menggabungkan Operator Kereta Api Milik Negara KAI, Dengan Pembuat Kereta Api INKA
Telkom Raup Untung Triliunan Rupiah, Investor Gigit Jari?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Analis Ekuitas CNBC Indonesia Research, Susi Setiawati, dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (14/08/2025), memberikan pandangannya mengenai fundamental TLKM. Menurut jabarpos.id, meskipun terjadi penurunan laba, prospek dividen Telkom masih menjanjikan.

Penurunan laba bersih ini menjadi perhatian, namun pelaku pasar tetap optimis dengan potensi jangka panjang TLKM. Pertumbuhan bisnis digital dan infrastruktur telekomunikasi yang terus berkembang menjadi faktor kunci yang mendukung keyakinan ini, seperti yang dilansir jabarpos.id.

Baca juga:  RI Akan Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama di Bangka Belitung

Lebih lanjut, Susi Setiawati menjelaskan bahwa strategi perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar akan menjadi penentu utama kinerja TLKM di masa mendatang. Investor perlu mencermati langkah-langkah strategis yang diambil perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Anak Pramuka Diajak Jadi Pahlawan Ekonomi, Begini Caranya!
Artikel Selanjutnya
Kejutan! WIFI Dikabarkan Siap Rebut Link Net dari Genggaman Axiata?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
29.4 ° C
29.4 °
29.4 °
77 %
1.8kmh
74 %
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
31 °
Ming
32 °
Sen
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  