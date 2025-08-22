Kejutan di Balik Layar WIRG, Eks Pengendali Jual Ratusan Juta Saham!

jabarpos.id – Emiten teknologi PT WIR Asia Tbk (WIRG) baru-baru ini mengumumkan sebuah langkah mengejutkan, yakni penjualan saham oleh PT Laut Biru Teknologi dengan nilai transaksi mencapai Rp 107,8 miliar. Penjualan ini terjadi di tengah melonjaknya harga saham WIRG.

PT Laut Biru Teknologi, yang sebelumnya dikenal sebagai pengendali WIRG, melepas 641.877.824 lembar saham pada 14 dan 15 Agustus 2025. Menurut laporan jabarpos.id, saham biasa tersebut dijual dengan harga rata-rata Rp 168 per lembar.

Sebelum transaksi ini, PT Laut Biru Teknologi memegang 1.616.316.550 saham WIRG, setara dengan 13,539% hak suara. Setelah penjualan, kepemilikannya menyusut menjadi 974.438.726 saham atau sekitar 8,162% hak suara. Informasi ini disampaikan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuan dari aksi korporasi ini adalah divestasi dengan status kepemilikan saham langsung. jabarpos.id mencatat bahwa Laut Biru Teknologi sebenarnya sudah tidak lagi berstatus sebagai pengendali perseroan sejak 7 Juli 2025. Hal ini dipicu oleh surat pernyataan dari Tri Ramadi, pemegang saham Laut Biru Teknologi, yang menghentikan statusnya sebagai pengendali.

Kini, kendali atas WIRG berada di tangan Daniel Surya Wirjatmo, Michel Budi Wirjatmo, dan Philip Cahyono melalui kepemilikan saham di PT WIR Global Kreatif. Ketiganya telah bertindak bersama sebagai pengendali dan tetap mempertahankan posisi tersebut setelah perubahan struktur.

Menariknya, seiring dengan pemberitaan mengenai penjualan saham ini, saham WIRG justru melonjak 20,21% ke level Rp232 per saham. Kapitalisasi pasar WIRG pun mencapai Rp2,82 triliun.