33.9 C
Jakarta
Minggu, September 7, 2025
Bunga Deposito Bank BUMN Terbaru Bikin Penasaran

Editor Jabar Pos : Rangga
Bunga Deposito Bank BUMN Terbaru Bikin Penasaran
jabarpos.id Jakarta – Mengelola keuangan dengan bijak adalah kunci menuju kemerdekaan finansial. Salah satu cara yang banyak dipilih adalah dengan berinvestasi, dan bagi mereka yang berhati-hati, deposito menjadi pilihan menarik.

Deposito bank tetap menjadi favorit karena menawarkan keamanan, kepastian, dan imbal hasil yang stabil. Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), deposito aman dari gejolak pasar seperti saham atau kripto. Suku bunganya pun lebih tinggi dari tabungan biasa, dengan imbal hasil yang jelas sejak awal. Jangka waktunya fleksibel, mulai dari 1 bulan hingga lebih dari 12 bulan, cocok untuk kebutuhan jangka pendek hingga menengah.

Bunga Deposito Bank BUMN Terbaru Bikin Penasaran
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Suku bunga deposito sangat dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). Kenaikan suku bunga acuan BI biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga deposito oleh bank untuk menarik dana masyarakat. Sebaliknya, penurunan suku bunga acuan BI cenderung menurunkan suku bunga deposito.

Baca juga:  RDN Saham Aman? Bursa Angkat Bicara Soal Isu Pemblokiran

Pada 19-20 Agustus 2025, BI menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 5,00%, yang merupakan penurunan keempat kalinya tahun ini. Keputusan ini sejalan dengan proyeksi inflasi yang rendah, stabilitas nilai tukar Rupiah, dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berikut adalah update suku bunga deposito di bank-bank BUMN besar pada September 2025, berdasarkan catatan CNBC Indonesia Research yang dikutip jabarpos.id:

Bank BRI

Suku bunga deposito PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) tidak berubah dari Agustus 2025. BRI menawarkan berbagai pilihan jangka waktu, dari 1 bulan hingga 36 bulan, dengan suku bunga yang bervariasi. Keuntungan deposito BRI termasuk pencairan dana yang hanya bisa dilakukan sesuai perjanjian dan pilihan mata uang yang beragam.

Baca juga:  Roni, Pedagang Bendera Merah Putih Setia di Cirebon

Nominal deposito kurang dari Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 2 miliar menghasilkan keuntungan 3,35% (1 bulan), 3,5% (3 bulan), dan 3% (6, 12, 24, 36 bulan).

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menawarkan bunga deposito rupiah yang dibayarkan bulanan atau saat jatuh tempo. Suku bunga bervariasi, mulai dari 2,25% (1-3 bulan) hingga 2,50% (6-12 bulan). Tingkat suku bunga deposito Bank Mandiri periode September 2025 juga sama dengan Agustus 2025.

Baca juga:  Pipa Vale Bocor di Luwu Timur? Ini Klarifikasi Lengkapnya!

Deposito dengan nominal investasi kurang dari Rp 100 juta hingga lebih dari Rp 5 miliar memberikan keuntungan 2,25% (1-3 bulan) dan 2,5% (6-24 bulan).

Bank BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menawarkan deposito dengan jaminan keamanan LPS dan fleksibilitas jangka waktu. BNI menawarkan suku bunga kompetitif, mulai dari 2,25% hingga 3,00%. Bunga deposito tertinggi bisa didapatkan dengan menyimpan dana dalam tenor panjang, minimal 12 atau 24 bulan.

Tidak ada perubahan suku bunga deposito Bank BNI pada September 2025. Nominal investasi kurang dari Rp 100 juta hingga di atas Rp 5 miliar memberikan keuntungan 2,25% (1 bulan), 2,5% (3 bulan), 2,75% (6 bulan), dan 3% (12-24 bulan).

