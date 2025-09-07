Daftar Sultan Timur Tengah Terbaru Bikin Tercengang

jabarpos.id, Jakarta – Laporan terbaru Forbes tahun 2025 mengungkap daftar terbaru orang terkaya di dunia Arab, menghadirkan sejumlah nama baru yang siap mengguncang jagat kekayaan. Berdasarkan data harga saham dan nilai tukar per 7 Maret 2025, Forbes mencatat ada 38 miliarder Arab yang berasal dari delapan negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Total kekayaan bersih para miliarder ini mencapai US$128,4 miliar atau setara Rp2.108 triliun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencatat 20 miliarder dengan total kekayaan US$53,7 miliar.

Kembalinya Arab Saudi ke dalam daftar miliarder dunia menjadi sorotan utama. Setelah absen selama tujuh tahun, kini kerajaan tersebut menempatkan 15 miliarder sekaligus, dengan total kekayaan mencapai US$55,8 miliar. Lonjakan ini didorong oleh maraknya penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Saudi pasca-COVID, yang melahirkan 14 miliarder baru.

Pangeran Alwaleed bin Talal Al Saud kembali memegang tampuk sebagai orang Arab terkaya di dunia. Dengan kekayaan mencapai US$16,5 miliar atau sekitar Rp270,9 triliun, Pangeran Alwaleed kembali mengukuhkan posisinya.

Selain Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA) juga menyumbang nama-nama baru dalam daftar orang terkaya. Dua nama yang mencuri perhatian adalah Hussain Binghatti Aljbori, pendiri Binghatti Properties, pengembang properti mewah yang berbasis di Dubai, serta Mohamed Alabbar, pendiri raksasa real estat Emaar Properties. Dari Maroko, Anas Sefrioui dan keluarganya kembali masuk daftar setelah absen sejak 2017, dengan kekayaan mencapai US$1,6 miliar.

Arab Saudi mendominasi daftar dengan 15 miliarder, diikuti Lebanon dengan enam miliarder yang memiliki total kekayaan US$12,3 miliar. UEA dan Mesir masing-masing menyumbang lima miliarder, dengan total kekayaan US$24,3 miliar dan US$20,6 miliar.

Berikut adalah daftar 10 miliarder Arab terkaya tahun 2025 versi Forbes