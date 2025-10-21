Get
28.8 C
Jakarta
Selasa, Oktober 21, 2025
Jabar Pos

IPCC Cetak Rekor! Laba Melesat Tinggi, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IPCC Cetak Rekor! Laba Melesat Tinggi, Ada Apa?
jabarpos.id, Jakarta – Anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC), sukses mencuri perhatian pasar dengan kinerja keuangannya yang gemilang. Hingga kuartal III-2025, perusahaan terminal kendaraan pelabuhan ini mencatatkan lonjakan laba sebesar 28,53% secara tahunan (year on year).

Menurut laporan keuangan perusahaan, laba yang berhasil diraih IPCC mencapai Rp190,3 miliar pada akhir kuartal III-2025. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp148,02 miliar.

Baca juga:  Saham Gorengan Bikin Geger Istana, OJK Pasang Badan!
IPCC Cetak Rekor! Laba Melesat Tinggi, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dari sisi pendapatan, IPCC juga menunjukkan performa yang solid. Perseroan berhasil membukukan pendapatan sebesar Rp660,24 miliar, meningkat 12,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp585,82 miliar.

Pendapatan ini didorong oleh kontribusi utama dari sektor pelayanan jasa terminal sebesar Rp591,34 miliar, diikuti oleh sektor pelayanan jasa barang Rp35,98 miliar, sektor pelayanan rupa-rupa usaha sebesar Rp32,37 miliar, serta pengusahaan tanah, bangunan, air, dan listrik sebesar Rp547,86 miliar.

Baca juga:  Demam Babi Afrika Melanda 32 Provinsi

Meskipun beban pokok pendapatan IPCC mengalami peningkatan menjadi Rp371,75 miliar, kenaikan ini masih dapat diimbangi oleh pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi. Posisi aset perseroan pada akhir September 2025 tercatat sebesar Rp1,93 triliun, meningkat dari posisi tahun lalu sebesar Rp1,85 triliun.

Sementara itu, posisi liabilitas dan ekuitas IPCC masing-masing tercatat sebesar Rp586,72 miliar dan Rp1,34 triliun. Keduanya juga mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang masing-masing sebesar Rp573,5 miliar dan Rp1,27 triliun. Kinerja positif ini tentu menjadi angin segar bagi para investor dan pemangku kepentingan IPCC.

