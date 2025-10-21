Get
26.9 C
Jakarta
Rabu, Oktober 22, 2025
Jabar PosBerita

ACST Lepas Aset Maritim, Ada Apa dengan Strategi Astra?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
ACST Lepas Aset Maritim, Ada Apa dengan Strategi Astra?
Jabarpos.id, Jakarta – PT Acset Indonusa Tbk (ACST), emiten konstruksi di bawah bendera Grup Astra, baru saja mengumumkan pelepasan saham senilai Rp20 miliar di anak usahanya, PT Dredging International Indonesia (DII), kepada PT Eka Jaya Kridatama. Transaksi yang dilakukan pada 20 Oktober 2025 ini, memicu pertanyaan tentang arah strategi bisnis perusahaan konstruksi ini.

Baca juga:  Stadion Jalak Harupat Rusak Usai Pertandingan Persib, Pemkab Bandung Minta Tanggung Jawab Bersama

ACST melepas seluruh kepemilikan sahamnya di DII, yang bergerak di bidang pengerukan dan infrastruktur maritim. Jumlah saham yang dilepas mencapai 400 lembar saham Seri A, setara dengan 23,53% kepemilikan perusahaan. Selain PT Eka Jaya Kridatama, DEME Singapore PTE LTD juga turut serta dalam aksi korporasi ini.

ACST Lepas Aset Maritim, Ada Apa dengan Strategi Astra?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Manajemen ACST menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memfokuskan kegiatan usaha perseroan pada bidang konstruksi. "Tujuan dari Transaksi ini adalah untuk memfokuskan kegiatan usaha Perseroan pada bidang usaha konstruksi," demikian pernyataan resmi perusahaan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baca juga:  Emas Digital Melonjak Tajam!

Anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR) ini juga menegaskan bahwa pelepasan saham ini tidak akan berdampak signifikan terhadap operasional, aspek hukum, maupun kondisi keuangan perusahaan saat ini.

Menyusul pengumuman ini, saham ACST terpantau mengalami kenaikan sebesar 2,26% ke level Rp136 per saham pada pukul 14.46 WIB. Kapitalisasi pasar perusahaan saat ini mencapai Rp2,4 triliun.

