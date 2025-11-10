Get
IHSG Terkoreksi, Optimisme Konsumen Selamatkan Ekonomi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan hari Senin (10/11), terkoreksi 0,40% dan berada di level 8.319,24. Di tengah sentimen negatif pasar saham, kabar baik datang dari sektor konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dilaporkan kembali meningkat pada bulan September setelah mengalami penurunan selama dua bulan berturut-turut.

Lonjakan optimisme konsumen ini memunculkan harapan baru bagi keberlanjutan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun. Proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil di angka 5% menjadi target yang realistis dengan dukungan kuat dari konsumsi domestik.

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam dialog Market Focus di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Safrina Nasution dan Shafinaz Nachiar membahas lebih lanjut mengenai dinamika pasar saham dan dampak optimisme konsumen terhadap perekonomian. Mereka mengupas tuntas faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan IHSG serta potensi IKK dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

