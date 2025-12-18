Misteri Dana Pinjol Syariah Terpecahkan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikabarkan tengah serius mengawal proses pembayaran awal yang akan dilakukan oleh platform pinjaman online (P2P lending) syariah, Dana Syariah Indonesia (DSI), kepada para pemberi pinjaman atau lender. Kabar ini disampaikan oleh jabarpos.id, menandai langkah konkret dalam upaya penyelesaian masalah dana macet yang telah meresahkan ribuan investor.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendorong DSI agar menunaikan seluruh kewajibannya sesuai regulasi yang berlaku. "Pernyataan penyelesaian kewajiban dalam jangka waktu satu tahun merupakan bagian dari kesepakatan antara DSI dengan para lender, dalam hal ini melalui Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia," ujar Agusman dalam respons tertulisnya pada Rabu (17/12/2025).

Informasi terpisah dari laman resmi Paguyuban Lender DSI di Instagram mengungkapkan jadwal penting terkait proses pencairan. DSI dijadwalkan akan memberikan pembaruan mengenai kondisi keuangan perusahaan secara umum, termasuk rincian dana awal yang bisa dicairkan pada tahap pertama, paling lambat 2 Desember 2025. Konsep formula pencairan akan difinalisasi melalui rapat daring (Zoom) pada 6 Desember 2025, dan sebagai tindak lanjut, proses transfer tahap awal direncanakan akan dilakukan pada 8 Desember 2025.

Sebelumnya, melalui akun resmi @paguyubanlenderdsi, terungkap bahwa total dana lender yang terdata sebagai proyek berjalan maupun yang telah selesai mencapai angka fantastis Rp1 triliun per 18 November 2025. Jumlah ini melibatkan laporan dari 3.312 lender yang merasa dirugikan. Para lender melaporkan bahwa dana mereka tidak dapat ditarik, dan imbal hasil investasi telah berhenti sejak 6 Oktober 2025. Kondisi ini memicu dugaan kuat adanya indikasi salah urus (mismanagement) di tubuh perusahaan, diperparah dengan minimnya transparansi dari pihak DSI.

Dengan pengawasan ketat dari OJK dan komitmen DSI untuk menyelesaikan kewajiban dalam satu tahun, para lender kini menanti realisasi janji tersebut. Perkembangan ini diharapkan dapat membawa kejelasan dan solusi bagi ribuan investor yang dananya tertahan di platform pinjaman syariah tersebut.