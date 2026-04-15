Indocement Bakal Lenyapkan Saham Tresuri, Ada Apa?

Jabarpos.id – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) membuat gebrakan dengan rencana penghapusan saham treasuri dan pengurangan modal. Langkah ini diambil sebagai respons strategis terhadap gejolak pasar yang tak menentu.

Manajemen Indocement dalam keterbukaan informasinya di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelaskan, aksi korporasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan saham di tengah volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor. Penghapusan saham treasuri ini diharapkan dapat memberikan sentimen positif bagi pasar.

Sebanyak 84.529.400 lembar saham treasuri, hasil pembelian kembali (buyback) pada tahun 2021 dan 2022, akan ditarik. Manajemen menegaskan bahwa langkah ini tidak akan berdampak signifikan pada kegiatan usaha maupun prospek pertumbuhan perusahaan di masa depan.

Berdasarkan data terkini, laba per saham (EPS) dasar Indocement tercatat Rp685 per saham, baik sebelum maupun setelah penarikan saham, dengan asumsi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar 3,28 miliar saham. Struktur kepemilikan saham saat ini terdiri dari Heidelberg Materials AG (53,40%), publik (40,00%), dan saham treasuri (6,60%). Modal dasar perseroan tercatat Rp4 triliun atau setara 8 miliar saham, dengan modal disetor Rp1,76 triliun atau setara 3,51 miliar saham.

Untuk merealisasikan rencana ini, Indocement akan meminta restu pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Pemanggilan RUPSLB dijadwalkan pada 29 April 2026, sementara pelaksanaannya pada 21 Mei 2026. Pengumuman hasil pengurangan modal direncanakan paling lambat 22 Mei 2026.