Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.8 C
Jakarta
Kamis, Desember 25, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Merah Lagi Jelang Libur Natal

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Merah Lagi Jelang Libur Natal
spot_img

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok ke zona merah, menutup perdagangan hari Rabu (24/12/2025) dengan pelemahan. Data yang dihimpun jabarpos.id menunjukkan, indeks ditutup turun 46,87 poin atau 0,55%, bertengger di level 8.537,91. Pergerakan ini terjadi di tengah dinamika pasar jelang libur panjang Natal.

Dinamika perdagangan IHSG hari ini cukup menarik. Setelah sempat dibuka dengan penguatan tipis 0,15% di sesi pagi, momentum positif tersebut perlahan terkikis hingga akhirnya menyerah pada tekanan jual. Sepanjang hari, IHSG bergerak dalam rentang 8.525,1 hingga 8.611,33.

IHSG Merah Lagi Jelang Libur Natal
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sentimen negatif mendominasi pasar, tercermin dari mayoritas saham yang melemah. Sebanyak 419 saham harus rela turun harga, sementara 268 saham menguat, dan 271 saham lainnya tidak bergerak. Total nilai transaksi harian mencapai Rp 21,87 triliun, dengan 33,04 miliar saham diperdagangkan dalam 2,52 juta kali transaksi.

Baca juga:  Jabarpos.id, Jakarta - Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) terus menggencarkan upaya perlindungan investor di tengah geliat pasar kripto yang semakin dinamis. Ketua Umum ASPAKRINDO, Robby Bun, menyoroti krusialnya peran Organisasi Pengatur Mandiri (SRO) yang meliputi bursa, kliring, kustodi, dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Meski kembali parkir di teritori negatif, pelemahan IHSG hari ini sedikit lebih moderat dibandingkan sesi sebelumnya. Pada perdagangan Selasa (23/12/2025), indeks tercatat turun lebih dalam, yakni 0,71%.

Di tengah gejolak pasar, arus modal asing justru menunjukkan sinyal positif. Investor asing membukukan pembelian bersih (net buy) senilai Rp 2,5 triliun di seluruh pasar, meskipun mayoritas transaksi tersebut diperkirakan terjadi di pasar negosiasi. Angka ini jauh melampaui total penjualan asing yang hanya Rp 2,2 triliun, dengan total pembelian mencapai Rp 4,7 triliun.

Baca juga:  Investasi Gila Henan Putihrai di Surya Semesta Internusa Bikin Penasaran!

Sektor pertambangan dan komoditas tampaknya menjadi magnet kuat bagi investor mancanegara. Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memuncaki daftar saham yang paling banyak dibeli asing, dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp 133 miliar. Disusul oleh PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang diborong asing sekitar Rp 37,5 miliar, seiring sentimen positif yang menyelimuti sektor nikel. PT Timah Tbk (TINS), yang juga bergerak di sektor pertambangan, turut menjadi incaran dengan nilai beli asing sekitar Rp 31,7 miliar.

Namun, di sisi lain, beberapa saham emiten konglomerat justru menjadi penekan utama kinerja IHSG. Dua emiten Prajogo Pangestu, yakni Barito Pacific (BRPT) dan Barito Renewables Energy (BREN), secara kolektif memberikan kontribusi negatif total -13,18 poin terhadap indeks. Tak ketinggalan, dua emiten di bawah Grup Bakrie, Bumi Resources Minerals (BRMS) dan Bumi Resources (BUMI), juga turut memperberat langkah indeks dengan sumbangan negatif total -13,17 poin.

Baca juga:  Menteri Luhut Buka Suara Soal BBM Jenis Baru

Sesi perdagangan hari ini menjadi penutup sebelum libur panjang Natal. Masih tersisa dua hari perdagangan lagi di pekan depan sebelum pasar saham resmi menutup buku untuk tahun ini dan akan kembali aktif pada 2 Januari 2026.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bank Kredivo Siapkan Tiga Jurus Jika OJK Berubah
Artikel Selanjutnya
BNI Siap Wujudkan Ribuan Rumah Impian

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
30.8 ° C
32.7 °
30.1 °
69 %
3.6kmh
20 %
Kam
34 °
Jum
29 °
Sab
31 °
Ming
29 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  