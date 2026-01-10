Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.8 C
Jakarta
Minggu, Januari 11, 2026
type here...
Jabar PosBerita

5 Jurus Jitu Orang China Jadi Sultan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
5 Jurus Jitu Orang China Jadi Sultan
spot_img

Keturunan Tionghoa telah lama dikenal memiliki keahlian luar biasa dalam mengelola keuangan dan membangun kerajaan bisnis. Dari usaha kecil hingga raksasa global, kisah sukses mereka seringkali menjadi inspirasi. Sebuah laporan dari jabarpos.id mengungkap lima strategi kunci yang mereka terapkan, bukan hanya sekadar menabung uang tunai, untuk mencapai kemandirian finansial dan kekayaan berlimpah.

Fenomena keberhasilan finansial kaum Tionghoa bukanlah isapan jempol belaka. Tengok saja Jack Ma, pendiri Alibaba, yang namanya melambung sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Kesuksesan ini ternyata berakar pada prinsip-prinsip yang sudah mengakar kuat dan diwariskan secara turun-temurun.

5 Jurus Jitu Orang China Jadi Sultan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

1. Prioritaskan Menabung sebagai Kewajiban Utama
Berbeda dengan kebiasaan umum yang menabung sisa pengeluaran, orang Tionghoa menjadikan tabungan sebagai pos pengeluaran pertama. Begitu gaji atau pendapatan diterima, sebagian besar langsung disisihkan, seringkali mencapai 50% dari pendapatan bulanan. Sisa dana barulah dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Filosofi ini menekankan pentingnya disiplin finansial sebagai fondasi kekayaan, memastikan pengeluaran tidak pernah melebihi pendapatan.

Baca juga:  Masyarakat Jakarta Dipersiapkan Hadapi Potensi Gempa Megathrust

2. Hidup Sederhana dan Jauh dari Gengsi
Gaya hidup hemat dan sederhana adalah ciri khas lain yang menonjol. Keluarga Tionghoa umumnya menjalani kehidupan dengan bersahaja dan cenderung menghindari pengeluaran konsumtif yang hanya bertujuan mengejar status atau gengsi. Uang yang seharusnya digunakan untuk barang mewah atau gaya hidup boros, justru dialihkan untuk investasi yang lebih produktif. Fokus utama mereka adalah keamanan finansial jangka panjang, bukan kepuasan sesaat.

3. Investasi Cerdas untuk Pertumbuhan Kekayaan
Selain menabung, investasi menjadi pilar penting dalam strategi keuangan mereka. Kaum Tionghoa memahami bahwa uang harus bekerja untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bentuk investasi yang dilakukan pun bervariasi, mulai dari membangun bisnis, memiliki properti, hingga membeli instrumen keuangan lainnya yang disesuaikan dengan tujuan finansial. Diversifikasi investasi adalah kunci untuk mempercepat akumulasi kekayaan dan melindungi aset.

Baca juga:  Benarkah Happy Hapsoro Incar Saham PADI? Ini Jawaban Bos!

4. Anti Utang Konsumtif yang Tidak Produktif
Prinsip kuat lainnya adalah menghindari utang yang tidak produktif. Utang dianggap sebagai beban jika tidak digunakan untuk menghasilkan nilai tambah atau investasi. Mereka sangat selektif dalam berutang, lebih memilih menggunakan modal sendiri atau utang yang bersifat produktif untuk pengembangan bisnis, bukan untuk memenuhi gaya hidup atau keinginan sesaat yang tidak memberikan keuntungan finansial.

5. Pekerja Keras dan Ulet dengan Visi Jangka Panjang
Etos kerja yang tinggi adalah fondasi dari semua strategi di atas. Kaum Tionghoa dikenal sangat ulet, teliti, dan tidak mudah menyerah dalam pekerjaan mereka. Mereka percaya bahwa masa muda adalah waktu untuk bekerja keras demi menjamin masa depan yang lebih baik. Dalam berdagang, mereka tidak hanya fokus pada besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan kecepatan perputaran modal. Ini memastikan aliran kas yang sehat dan berkelanjutan, sebuah prinsip yang diajarkan sejak dini.

Baca juga:  ENRG Tambah Amunisi, Siap Genjot Produksi Migas?

Kisah sukses Jack Ma dan banyak pengusaha Tionghoa lainnya adalah bukti nyata dari penerapan prinsip-prinsip ini. Dari prioritas menabung, hidup hemat, investasi cerdas, menghindari utang konsumtif, hingga etos kerja keras, strategi keuangan ala Tionghoa menawarkan pelajaran berharga bagi siapa saja yang ingin membangun kekayaan dan mencapai kemandirian finansial di era modern.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Pendidikan Anak Mahal Ini Trik Jitu Orang Tua

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
26.8 ° C
27.1 °
25.5 °
80 %
4.1kmh
20 %
Sab
26 °
Ming
33 °
Sen
30 °
Sel
32 °
Rab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  