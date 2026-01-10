Get
Raksasa Properti Jual Mal Lagi Siapa Pembelinya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Raksasa Properti Jual Mal Lagi Siapa Pembelinya
spot_img

Jakarta – Kabar terbaru dari industri properti nasional datang dari PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Perusahaan raksasa properti ini kembali melakukan divestasi aset strategisnya. Kali ini, Deli Park Mall yang berlokasi di Medan, Sumatra Utara, resmi berpindah tangan. Informasi ini dihimpun jabarpos.id dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia.

Penjualan pusat perbelanjaan ini dilakukan melalui entitas anak terkendali APLN, PT Sinar Menara Deli (SMD). Transaksi penjualan Deli Park Mall kepada PT DPM Assets Indonesia (DPMAI) telah rampung pada tanggal 8 Januari 2026.

Raksasa Properti Jual Mal Lagi Siapa Pembelinya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Manajemen APLN menjelaskan bahwa sebagian besar dana yang diterima SMD dari DPMAI akan disalurkan kembali ke induk usaha melalui mekanisme pembagian dividen. Dana segar ini, menurut keterangan manajemen, akan dimanfaatkan secara strategis untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan. Prioritas utamanya adalah menekan beban utang yang ada.

Baca juga:  Bank Mini Siap-Siap! OJK Bakal Hapus Kelas, Ada Apa?

"Dividen dari transaksi penjualan mal ini akan digunakan perseroan untuk melakukan pembayaran kembali sebagian utang kepada pemberi pinjaman sesuai perjanjian kredit," demikian pernyataan manajemen APLN yang dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

APLN menegaskan bahwa aksi korporasi ini tidak akan berdampak negatif terhadap operasional, kondisi hukum, maupun kelangsungan usaha perseroan. Sebaliknya, penjualan aset ini justru diharapkan memberikan manfaat finansial yang signifikan dan memperkuat posisi likuiditas perusahaan di tengah dinamika pasar properti.

Baca juga:  **Kerajaan Indomie Terbakar Habis Siapa Sangka

Aksi divestasi Deli Park Mall ini menambah panjang daftar penjualan aset yang dilakukan Agung Podomoro dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya, pada Desember 2025, APLN juga melepas seluruh saham pengelola Sofitel Bali Ubud, PT Karya Pratama Propertindo, kepada PT Puri Dibya Property dan PT Hartons Property Development.

Jauh sebelum itu, APLN juga mencatatkan salah satu transaksi divestasi terbesarnya dengan menjual 85% saham Central Park Mall senilai Rp4,5 triliun kepada Hankyu Hanshin Properties Corp. melalui entitas anak CPM Asset Japan LLC. Tidak berhenti di situ, pada November 2024, Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention juga dilepas kepada PT Bangun Loka Indah.

Baca juga:  Menparekraf Rancang Kebijakan Moratorium kawasan Sarbagita Bali

Serangkaian penjualan aset ini merupakan bagian integral dari strategi besar APLN untuk memperkuat likuiditas dan menata ulang struktur permodalan. Langkah ini diambil sebagai respons proaktif terhadap tantangan yang terus berkembang di sektor properti nasional.

