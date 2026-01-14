Raksasa Minyak BP Menyerah Bisnis Hijau Valuasi Triliunan Amblas

Perusahaan energi raksasa BP membuat keputusan mengejutkan dengan menurunkan nilai bisnis energi hijaunya secara signifikan, mencapai US$4 miliar hingga US$5 miliar, setara dengan sekitar Rp 83,5 triliun. Langkah drastis ini diambil setelah serangkaian kemunduran dan seiring upaya manajemen baru untuk kembali memfokuskan diri pada inti bisnis minyak dan gas, demikian dilaporkan jabarpos.id.

Penurunan nilai tersebut, menurut sumber yang dekat dengan perusahaan, terutama akan memengaruhi unit gas dan energi rendah karbon BP. Ini mencakup investasi pada proyek hidrogen, penangkapan karbon, serta bisnis tenaga surya Lightsource. Unit pembangkit tenaga angin BP sendiri telah dipisahkan menjadi usaha patungan terpisah. Sejak Maret lalu, BP diketahui berupaya menjual setidaknya 50% saham Lightsource kepada mitra baru. Bahkan, pada Desember, perusahaan membatalkan proyek hidrogen H2Teesside di Inggris.

Meskipun penurunan nilai ini tidak akan memengaruhi laba pokok BP saat perusahaan mengumumkan hasil keuangannya pada 10 Februari mendatang, dampaknya terhadap persepsi investor sudah terlihat. Harga saham BP tercatat turun 0,8% pada perdagangan awal Rabu, lebih buruk dibandingkan penurunan 0,35% yang dialami pesaingnya, Shell. BP belum memberikan komentar apakah ini merupakan penurunan nilai terakhir yang bisa diharapkan investor terkait bisnis hijaunya yang tengah menghadapi tantangan.

Keputusan ini menggarisbawahi pergeseran radikal dalam strategi BP yang sebelumnya sangat ambisius dalam transisi energi bersih. Perubahan fundamental ini pertama kali diumumkan oleh mantan kepala eksekutif, Murray Auchincloss, pada April tahun lalu. Namun, Auchincloss tiba-tiba mengundurkan diri menjelang Hari Raya Natal 2025. Beberapa pihak menyebutkan bahwa Ketua BP, Albert Manifold, merasa tidak sabar dengan lambatnya pengambilan keputusan di perusahaan. BP kemudian menunjuk Meg O’Neill, mantan kepala eksekutif perusahaan energi Australia Woodside, sebagai kepala eksekutif barunya yang akan efektif mulai April 2026.

Dalam pernyataan perdagangan yang dirilis, BP juga memberikan gambaran yang sebagian besar pesimistis untuk kuartal keempat. Penjualan gas diperkirakan lebih rendah US$100 juta hingga US$300 juta dibandingkan kuartal sebelumnya, sementara penjualan minyak mentah diproyeksikan melemah US$200 juta hingga US$400 juta. Produksi minyak dan gas juga diperkirakan stagnan, dan perdagangan minyak "diperkirakan akan lemah". Namun, ada sedikit kabar baik dari margin penyulingan yang diprediksi lebih tinggi US$100 juta dari kuartal sebelumnya.

Di sisi lain, BP menunjukkan kemajuan dalam mengatasi kekhawatiran investor terkait utang bersihnya. Perusahaan menyatakan utang bersihnya akan lebih rendah US$3 miliar hingga US$4 miliar pada kuartal keempat dibandingkan kuartal sebelumnya. Divestasi juga mencapai sekitar US$5,3 miliar pada akhir tahun, melampaui target sebelumnya yang "di atas US$4 miliar". BP juga telah menjual saham di Castrol, bisnis pelumasnya, dan berjanji akan menggunakan hasil penjualan sebesar US$6 miliar untuk mengurangi utangnya lebih lanjut.