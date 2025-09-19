Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28.6 C
Jakarta
Sabtu, September 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jago Syariah Kuasai Pasar Arab Saudi, Transaksi Melonjak Drastis!

Editor Jabar Pos : Rangga
Jago Syariah Kuasai Pasar Arab Saudi, Transaksi Melonjak Drastis!
spot_img

Jabarpos.id – Unit Usaha Syariah PT Bank Jago Tbk (ARTO), Jago Syariah, semakin melebarkan sayapnya di kancah internasional. Inovasi layanan keuangan digital yang ditawarkan ternyata sangat diminati, terutama di Arab Saudi.

Head of Sharia Business Bank Jago, Waasi Sumintardja, mengungkapkan bahwa kartu debit Jago Syariah Visa kini dapat digunakan di 154 negara di seluruh dunia. Lima negara dengan volume transaksi tertinggi adalah Arab Saudi, Singapura, Inggris, Jerman, dan Malaysia.

Jago Syariah Kuasai Pasar Arab Saudi, Transaksi Melonjak Drastis!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Hal ini menunjukkan betapa tingginya kebutuhan akan layanan keuangan syariah yang modern dan mendukung aktivitas ibadah serta gaya hidup halal lintas negara," ujar Waasi di Bandung, Jumat (19/9). Jabarpos.id mencatat, peningkatan transaksi di segmen syariah ini didorong oleh kebutuhan nasabah dalam mengelola keuangan sesuai prinsip syariah, khususnya untuk keperluan ibadah haji dan umrah.

Baca juga:  Kejutan! Pendapatan BUMI Resources di Semester I 2025 Bikin Tercengang

Di Arab Saudi, kartu debit Jago Syariah Visa telah digunakan di lebih dari 5.393 merchant, mencakup berbagai layanan seperti transportasi, akomodasi, restoran, hingga aplikasi resmi seperti Nusuk dan MOFA. Nasabah memanfaatkan kartu ini untuk berbagai keperluan, mulai dari pembelian tiket pesawat dan kereta Haramain, hingga berbelanja oleh-oleh di Tanah Suci.

Baca juga:  Rahasia Pria Ini: Kerja 3 Hari, Kantongi Rp2,6 Miliar Tiap Bulan!

Jabarpos.id melaporkan, volume transaksi kartu debit Jago Syariah Visa di Arab Saudi melonjak signifikan sebesar 205% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai transaksinya pun mengalami pertumbuhan sebesar 75%. Secara keseluruhan, Jago Syariah mencatat lonjakan volume transaksi pada per Agustus 2025 hampir empat kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan nilai transaksi tumbuh 163%.

Seiring dengan pertumbuhan transaksi, segmen syariah juga memperkuat kolaborasi dalam ekosistem digital. Salah satunya adalah kerja sama dengan ekosistem Bibit dan Stockbit melalui layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah. Hal ini memudahkan nasabah Jago Syariah untuk berinvestasi di instrumen pasar modal yang sesuai prinsip syariah secara mudah dan terintegrasi melalui aplikasi digital.

Baca juga:  Prabowo Subianto Disebut Akan Pecah Kemenko Polhukam Menjadi Dua Instansi Terpisah

Dengan dukungan RDN Syariah, nasabah dapat melakukan top up dan investasi reksadana, saham, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan lebih praktis dan sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jabarpos.id mencatat, kolaborasi ini memperkuat layanan keuangan digital syariah sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi syariah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Klaim Asuransi Kesehatan Turun Drastis, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
28.6 ° C
28.6 °
28.6 °
86 %
2.3kmh
64 %
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
33 °
Sel
34 °
Rab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  