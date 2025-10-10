Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.2 C
Jakarta
Jumat, Oktober 10, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kredit UMKM Melambat? Kelas Menengah Jadi Kunci!

Editor Jabar Pos : Rangga
Kredit UMKM Melambat? Kelas Menengah Jadi Kunci!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti adanya perlambatan pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belakangan ini. Kondisi ini memicu perhatian terhadap kondisi ekonomi kelas menengah yang dinilai memegang peranan penting.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengungkapkan perlunya penguatan kembali kontribusi ekonomi dari kelompok masyarakat menengah ke bawah, termasuk dengan memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan. Hal ini disampaikannya usai acara Rakornas TPAKD di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Kredit UMKM Melambat? Kelas Menengah Jadi Kunci!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain itu, Mahendra juga menyoroti belum optimalnya implementasi kebijakan penghapusan buku dan tagih bagi pembiayaan UMKM bermasalah. Menurutnya, capaian program ini masih jauh dari target yang diharapkan, sehingga perlu adanya penguatan dan keberlanjutan dari pemerintah. OJK telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan terkait hal ini.

Baca juga:  Gawat! Gletser Andes Mencair Cepat, Ancaman Baru Bagi Peradaban Manusia

OJK sendiri telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas lembaga pembiayaan, baik bank maupun non-bank, melalui Peraturan OJK (POJK) UMKM. Selain itu, lembaga keuangan mikro dan multifinance didorong untuk lebih fokus dalam meningkatkan pelayanan dan akses keuangan bagi sektor UMKM.

Mahendra menekankan bahwa penguatan tidak hanya diperlukan di sisi lembaga pembiayaan, tetapi juga pada kapasitas UMKM itu sendiri. Dengan peningkatan kemampuan usaha di tingkat akar rumput, sektor ini diharapkan dapat kembali menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga:  Jasa Marga Incar Tol BUMN Lain, Ada Apa?

Menurut laporan OJK, penyaluran kredit per Agustus 2025 mencapai Rp 8.075 triliun, meningkat 7,56% secara tahunan (yoy). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan bahwa kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 13,86% yoy, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,80% yoy dan kredit modal kerja sebesar 3,53% yoy. Sementara itu, pertumbuhan kredit UMKM tercatat sebesar 1,3% (yoy).

Baca juga:  Raja Terkaya Sepanjang Masa, Kekayaannya Bikin Melongo!

Meskipun pertumbuhan kredit industri perbankan secara keseluruhan menguat, pertumbuhan kredit konsumsi justru mengalami perlambatan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kredit investasi dan kredit modal kerja yang mengalami akselerasi. Per Juli 2025, kredit dan pembiayaan UMKM hanya naik 1,6% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 1.397,4 triliun.

spot_img
Artikel Sebelumnya
BTN Kejar Target, Ratusan Ribu Keluarga Indonesia Tersenyum

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
29.2 ° C
29.2 °
29.2 °
71 %
2.5kmh
100 %
Jum
29 °
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
33 °
Sel
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  