Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Selasa, Februari 10, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Terungkap! Inilah Para Konglomerat di Balik Megahnya Mall-Mall Jakarta

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Terungkap! Inilah Para Konglomerat di Balik Megahnya Mall-Mall Jakarta
spot_img

Jabarpos.id – Pusat perbelanjaan atau mal menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perekonomian, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Ratusan mal berdiri megah, menawarkan beragam fasilitas dan pengalaman berbelanja. Lantas, siapa saja sosok di balik kemegahan mal-mal tersebut?

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), sekitar 400 pusat perbelanjaan beroperasi di seluruh Indonesia, dengan hampir seperempatnya terkonsentrasi di Jakarta. Mal-mal ini bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tetapi juga menjadi destinasi wisata dan pusat hiburan bagi masyarakat.

Baca juga:  IHSG 2025 Rekor Baru Ini Dalangnya
Terungkap! Inilah Para Konglomerat di Balik Megahnya Mall-Mall Jakarta
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berikut adalah daftar konglomerat yang memiliki mal-mal raksasa di Jakarta:

  1. Trihatma Kusuma Haliman (Agung Podomoro Land): Pemilik Senayan City, Thamrin City, dan sebelumnya Central Park (sebagian saham telah dijual).
  2. Sutjipto Nagaria (Summarecon Agung Tbk): Pemilik Summarecon Mall Kelapa Gading.
  3. Eka Tjandranegara (Grup Mulia): Pemilik Mall Taman Anggrek.
  4. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono (Djarum Group): Pemilik Grand Indonesia.
  5. Tan Kian (Dua Mutiara Group): Pemilik Pacific Place.
  6. PT Senayan Trikarya Sempana: Pengelola kawasan Senayan Square, termasuk Plaza Senayan.
  7. Alexander Tedja (Pakuwon Group): Pemilik Blok M Plaza, Mal Kota Kasablanka (Kokas), dan Mal Gandaria City.
  8. Murdaya Poo (PT Metropolitan Kentjana Tbk): Pemilik Pondok Indah Mall (PIM).
Baca juga:  Kalla Mendesak Untuk Berhati-hati Dalam Perlombaan Kepemimpinan PMI

Kehadiran mal-mal ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.

spot_img
Artikel Sebelumnya
JabarPos.id, Jakarta – Sebelum era "Sembilan Naga" mendominasi perbincangan ekonomi Indonesia, ada sebuah kelompok pengusaha yang dikenal dengan julukan "Gang of Four" atau "Empat Sekawan". Mereka adalah Sudono Salim, Sudwikatmono, Ibrahim Risjad, dan Djuhar Sutanto, yang pada masa Orde Baru dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan roda perekonomian nasional.
Artikel Selanjutnya
Dunia di Ujung Tanduk? Orang Kaya Ramai Borong Ini!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
25.4 ° C
25.6 °
23.8 °
84 %
0.5kmh
100 %
Sen
26 °
Sel
30 °
Rab
33 °
Kam
33 °
Jum
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  