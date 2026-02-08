Terungkap! Inilah Para Konglomerat di Balik Megahnya Mall-Mall Jakarta

Jabarpos.id – Pusat perbelanjaan atau mal menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi perekonomian, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta. Ratusan mal berdiri megah, menawarkan beragam fasilitas dan pengalaman berbelanja. Lantas, siapa saja sosok di balik kemegahan mal-mal tersebut?

Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), sekitar 400 pusat perbelanjaan beroperasi di seluruh Indonesia, dengan hampir seperempatnya terkonsentrasi di Jakarta. Mal-mal ini bukan hanya sekadar tempat berbelanja, tetapi juga menjadi destinasi wisata dan pusat hiburan bagi masyarakat.

Berikut adalah daftar konglomerat yang memiliki mal-mal raksasa di Jakarta:

Trihatma Kusuma Haliman (Agung Podomoro Land): Pemilik Senayan City, Thamrin City, dan sebelumnya Central Park (sebagian saham telah dijual). Sutjipto Nagaria (Summarecon Agung Tbk): Pemilik Summarecon Mall Kelapa Gading. Eka Tjandranegara (Grup Mulia): Pemilik Mall Taman Anggrek. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono (Djarum Group): Pemilik Grand Indonesia. Tan Kian (Dua Mutiara Group): Pemilik Pacific Place. PT Senayan Trikarya Sempana: Pengelola kawasan Senayan Square, termasuk Plaza Senayan. Alexander Tedja (Pakuwon Group): Pemilik Blok M Plaza, Mal Kota Kasablanka (Kokas), dan Mal Gandaria City. Murdaya Poo (PT Metropolitan Kentjana Tbk): Pemilik Pondok Indah Mall (PIM).

Kehadiran mal-mal ini tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban.