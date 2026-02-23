Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
24.7 C
Jakarta
Selasa, Februari 24, 2026
type here...
Jabar PosBerita

BSI Incar 1 Juta Nasabah Baru Lewat Tabungan Umrah, Apa Strateginya?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
spot_img

JABARPOS.ID – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) meluncurkan produk terbarunya, BSI Tabungan Umrah, sebagai respons terhadap meningkatnya minat ibadah umrah di kalangan Generasi Milenial dan Gen Z. Langkah ini menjadi strategi BSI untuk menjangkau segmen pasar yang lebih muda dan memperluas inklusi keuangan syariah.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengungkapkan bahwa pergeseran tren umrah ke generasi yang lebih muda menjadi sinyal kuat bagi perbankan syariah untuk memperdalam penetrasi ke ekosistem Islamic, khususnya halal lifestyle. BSI menargetkan dapat menarik lebih dari satu juta nasabah baru melalui Tabungan Umrah ini, yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dana murah perseroan.

Baca juga:  Kendali Kripto Pindah Tangan Ini Artinya
BSI Incar 1 Juta Nasabah Baru Lewat Tabungan Umrah, Apa Strateginya?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Halal lifestyle kini menjadi gaya hidup, termasuk umrah dan wisata religi. Ini peluang bagi Bank untuk memfasilitasi atau menjembatani keinginan ibadah dengan perencanaan keuangan yang matang dan aman," ujar Anton saat peluncuran di BSI Tower, Jakarta.

BSI Tabungan Umrah hadir sebagai solusi komprehensif untuk perjalanan ibadah, mulai dari menabung, pembelian paket umrah, hingga transaksi di Tanah Suci dengan BSI Debit Mabrur. Tabungan ini dapat dibuka dengan setoran awal Rp100 ribu dan bebas biaya administrasi bulanan, menjadikannya pilihan menarik bagi calon jemaah dengan keterbatasan finansial.

Baca juga:  Golkar Tunggu Munas Selesai untuk Tentukan Calon Pilkada 2024

Selain menyasar nasabah individu, BSI juga menggandeng sekitar 3.000 pelaku usaha travel sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dana calon jemaah dan optimalisasi arus kas. Produk ini juga terintegrasi dengan aplikasi BYOND by BSI, memungkinkan nasabah mengakses paket umrah yang telah dikurasi, melakukan pembayaran fleksibel, dan menikmati berbagai promo.

Per Desember 2025, dana pihak ketiga (DPK) BSI tumbuh 16,20% (YoY) menjadi Rp380 triliun, dengan porsi dana murah (CASA) mencapai 61,62% atau Rp234 triliun. Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 15,72% (YoY) menjadi Rp162,63 triliun.

Baca juga:  Headline: Terbongkar! 5 Perusahaan Indonesia 'Dicomot' Singapura, Siapa Saja?

Dengan inisiatif ini, BSI optimis dapat memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus mendukung lahirnya generasi muda yang lebih siap secara spiritual dan finansial. Tabungan umrah ini diharapkan menjadi pintu masuk ekosistem haji dan umrah yang dapat digarap secara maksimal, melalui sinergi antara bank syariah, travel haji dan umrah, serta bisnis-bisnis lain yang terkait.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Bobol Deposito Nasabah, Oknum BPR di Depok Jadi Tersangka!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
light rain
24.7 ° C
25.1 °
23.8 °
77 %
2.6kmh
75 %
Sel
34 °
Rab
33 °
Kam
29 °
Jum
31 °
Sab
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  