BSI Incar 1 Juta Nasabah Baru Lewat Tabungan Umrah, Apa Strateginya?

JABARPOS.ID – PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) meluncurkan produk terbarunya, BSI Tabungan Umrah, sebagai respons terhadap meningkatnya minat ibadah umrah di kalangan Generasi Milenial dan Gen Z. Langkah ini menjadi strategi BSI untuk menjangkau segmen pasar yang lebih muda dan memperluas inklusi keuangan syariah.

Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna, mengungkapkan bahwa pergeseran tren umrah ke generasi yang lebih muda menjadi sinyal kuat bagi perbankan syariah untuk memperdalam penetrasi ke ekosistem Islamic, khususnya halal lifestyle. BSI menargetkan dapat menarik lebih dari satu juta nasabah baru melalui Tabungan Umrah ini, yang diharapkan dapat berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dana murah perseroan.

"Halal lifestyle kini menjadi gaya hidup, termasuk umrah dan wisata religi. Ini peluang bagi Bank untuk memfasilitasi atau menjembatani keinginan ibadah dengan perencanaan keuangan yang matang dan aman," ujar Anton saat peluncuran di BSI Tower, Jakarta.

BSI Tabungan Umrah hadir sebagai solusi komprehensif untuk perjalanan ibadah, mulai dari menabung, pembelian paket umrah, hingga transaksi di Tanah Suci dengan BSI Debit Mabrur. Tabungan ini dapat dibuka dengan setoran awal Rp100 ribu dan bebas biaya administrasi bulanan, menjadikannya pilihan menarik bagi calon jemaah dengan keterbatasan finansial.

Selain menyasar nasabah individu, BSI juga menggandeng sekitar 3.000 pelaku usaha travel sebagai mitra strategis dalam pengelolaan dana calon jemaah dan optimalisasi arus kas. Produk ini juga terintegrasi dengan aplikasi BYOND by BSI, memungkinkan nasabah mengakses paket umrah yang telah dikurasi, melakukan pembayaran fleksibel, dan menikmati berbagai promo.

Per Desember 2025, dana pihak ketiga (DPK) BSI tumbuh 16,20% (YoY) menjadi Rp380 triliun, dengan porsi dana murah (CASA) mencapai 61,62% atau Rp234 triliun. Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 15,72% (YoY) menjadi Rp162,63 triliun.

Dengan inisiatif ini, BSI optimis dapat memperluas inklusi keuangan syariah sekaligus mendukung lahirnya generasi muda yang lebih siap secara spiritual dan finansial. Tabungan umrah ini diharapkan menjadi pintu masuk ekosistem haji dan umrah yang dapat digarap secara maksimal, melalui sinergi antara bank syariah, travel haji dan umrah, serta bisnis-bisnis lain yang terkait.